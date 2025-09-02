Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w ZUS dostępne jest świadczenie, które pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. Renta szkoleniowa daje czasowe wsparcie finansowe i umożliwia zdobycie nowych umiejętności potrzebnych do podjęcia innej pracy.

Ten rodzaj pomocy ma formę czasowego wsparcia finansowego. Może być wypłacany przez kilka miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach nawet dłużej. Jego wysokość nie jest niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Kto może otrzymać to świadczenie i jakie warunki trzeba spełnić?

Kto może starać się o rentę szkoleniową?

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej oficjalnej stronie, renta ta przysługuje osobom, u których orzeczono brak możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu i które rokują na odzyskanie zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Wymagany jest odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych; jego długość zależy od wieku, w którym powstała niezdolność (od 1 roku dla osób przed 20. rokiem życia do 5 lat dla osób powyżej 30 lat). Wyjątkiem są osoby, których niezdolność powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wtedy wymagania stażowe bywają łagodniejsze.

Ile można dostać? Kwoty i zasady wyliczania

Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, przy czym świadczenie nie może być niższe niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2025 r. najniższa renta częściowa to 1409,18 zł, dlatego w praktyce mówi się o około 1400 zł jako kwocie minimalnej.

Jeżeli przyczyną jest wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, renta szkoleniowa może wynosić 100 proc. podstawy wymiaru (ze środków funduszu wypadkowego).

Na jak długo przysługuje wsparcie?

Renta szkoleniowa przyznawana jest początkowo na 6 miesięcy. W razie potrzeby można ją przedłużyć na czas konieczny do przekwalifikowania zawodowego, lecz nie dłużej niż o dodatkowe 30 miesięcy (czyli maksymalnie do 36 miesięcy).

O przedłużeniu decyduje starosta (powiatowy urząd pracy) na wniosek i po ocenie postępów w przekwalifikowaniu. W praktyce ostateczna długość wsparcia zależy od potrzeb szkoleniowych i formalnej oceny organu.

Jak wygląda procedura i jakie dokumenty należy przygotować?

Wniosek o przyznanie renty (formularz ERN) składa się w ZUS, najlepiej przed upływem prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS wskazuje termin najpóźniej 30 dni przed ich zakończeniem.

Do dokumentacji należy dołączyć m.in. zestawienie okresów składkowych i nieskładkowych, zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9) oraz ewentualne potwierdzenia zarobków czy materiały dotyczące wypadku. Organ rentowy wydaje decyzję po przeanalizowaniu akt; od niej przysługuje odwołanie.

Co ważne, podczas pobierania renty szkoleniowej nie można osiągać przychodu z pracy ani działalności, bez względu na jego wysokość.

red. / polsatnews.pl