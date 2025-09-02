Belgia idzie w ślady m.in Australii, Francji i Wielkiej Brytanii i ogłasza, że podczas wrześniowego Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych uzna niepodległość Palestyny. Minister spraw zagranicznych tego kraju Maxime Prevot zapowiada również nałożenie sankcji na Izrael.

Minister spraw zagranicznych Belgii Maxime Prevot poinformował wieczorem w poniedziałek, że podczas zaplanowanego na wrzesień Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych belgijskie władze uznają niepodległość Palestyny. Informację tę przekazała agencja AFP powołując się na wpis szefa belgijskiej dyplomacji na platformie X.

Belgia uzna niepodległość Palestyny. Władze zapowiadają sankcje na Izrael

Prevot zapowiedział też nałożenie sankcji na Izrael w związku z prowadzoną przez ten kraj ofensywą militarną w Strefie Gazy. Obszar ten, położony między Izraelem i Egiptem, jest jedną z dwóch części, które tworzą Autonomię Palestyńską. Drugi to Zachodni Brzeg Jordanu i wschodnia Jerozolima.

ZOBACZ: Strefa Gazy po wojnie. Media dotarły do planu Trumpa

Wcześniej uznanie niepodległości Palestyny zapowiedziały między innymi Australia, Francja i Wielka Brytania. Również i te kraje mają to zrobić podczas wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Bliski Wschód. Izrael prowadzi ofensywę w Strefie Gazy

Izraelskie władze od blisko dwóch lat prowadzą zakrojoną na szeroką skalę ofensywę w Strefie Gazy, której celem jest - jak podkreślają - całkowita likwidacja terrorystycznego ugrupowania Hamas.

Na początku października 2023 r. członkowie organizacji przeprowadzili atak w południowym Izraelu, w którym zginęło ok. 1,2 tys. osób, a ponad 250 zostało porwanych. Od tego czasu w izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy śmierć poniosło ponad 63 tys. osób, w większości cywilów.

Organizacje pomocowe oraz ONZ alarmują, że sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest katastrofalna.