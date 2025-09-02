Jarosław Kaczyński spędził wakacje na Pomorzu Zachodnim otoczony bliskimi i współpracownikami. Zdjęciami z wypadu podzielił się, jak co roku, Joachim Brudziński z PiS. - Baterie naładowane. Teraz czas pracy dla Polski - napisał.

Poseł PiS Joachim Brudziński pokazał w mediach społecznościowych, jak Jarosław Kaczyński spędzał urlop. Podobnie, jak w ubiegłym roku prezes PiS wybrał odpoczynek nad wodą na Pomorzu Zachodnim.

Zdjęcia zostały wykonane podczas rejsu po Zalewie Szczecińskim.

Jarosław Kaczyński na wakacjach. Pokazano zdjęcia

Na jednym ze zdjęć widać prezesa PiS pijącego piwo. Joachim Brudziński w opisie nawiązał do popularnych spotkań z liderem Konfederacji "Piwo z Mentzenem". Zachęcił obserwujących, aby nie wybierali tej opcji, a tylko "Piwo z PJK".

"To chyba 'oczywista oczywistość', że każdy rozgarnięty wybierze #PiwozPJK a nie żadnym Mentzenem" - napisał dodając do postu tagi: Jarosław Kaczyński, Sigma, Pomorze Zachodnie.

Wraz z Jarosławem Kaczyńskim i Joachimem Brudzińskim na miejscu był tak że Czesław Hoc - poseł PiS. W innym poście Brudziński wyjaśnił, że wakacje już się zakończyły, a wszyscy politycy wrócili do swoich obowiązków.

"Wakacje za nami, 'baterie' naładowane. Jarosław Kaczyński wyznaczył kurs i zadania.Teraz czas pracy dla Polski. Przed nami zadanie trudne ale wykonalne, odsunąć jak najszybciej od władzy bandę 13 grudnia" - napisał.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie prezes PiS zorganizował swój letni wypoczynek. Wiemy jednak, że od kilku lat spędza je w podobnym gronie.

Jarosław Kaczyński o reperacjach od Niemiec

Jarosław Kaczyński już w poniedziałek przystąpił do pracy. Na konferencji prasowej mówił o możliwość uzyskania przez Polskę reparacji od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej.

Według lidera PiS, chociaż taka możliwość istnieje, tak uzyskanie reparacji jest procesem "niekrótkim" oraz "wymagającym wielu różnych zabiegów".

- Warunkiem uzyskania reparacji jest jedność wszystkich poważnych sił politycznych w Polsce w tej sprawie. Dziś, o czym mówimy od wielu, wielu miesięcy, jeśli nawet nie lat, rządzi formacja, która jest zewnętrzna - reprezentuje, bo przecież widać to w bardzo wielu posunięciach, interesy niemieckie - ocenił prezes PiS.

Wyraził przekonanie, że w Niemczech jako wielki sukces dyplomacji powojennej postrzega się brak konieczności wypłaty Polsce odszkodowań w związku ze zbrodniami popełnionymi przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej.

Zdaniem Kaczyńskiego, Niemcy są państwem "postnazistowskim", ponieważ "nie odrzucili przeszłości, nie ukarali zbrodniarzy, stworzyli system taki, w którym zbrodniarze nie tylko nie zostali ukarani, ale mogli robić kariery polityczne", a także dlatego, że nie wypłacili poszkodowanym krajom reparacji.