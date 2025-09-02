W miejscowości Wilków-Osiedle doszło do groźnego wypadku. 23-latek kierujący hulajnogą elektryczną zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Policja opublikowała nagranie ze zdarzenia, jednocześnie apelując o ostrożność do użytkowników jednośladów oraz przestrzegając rodziców przed pochopnym zakupem hulajnóg dzieciom.

Do groźnego wypadku doszło w piątkowe popołudnie w miejscowości Wilków-Osiedle (powiat złotoryjski). Na łuku drogi 23-letni kierowca hulajnogi elektrycznej, próbując ominąć pieszą, zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem osobowym marki BMW.

Mężczyzna doznał poważnych obrażeń ciała i został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala, gdzie poddano go szczegółowym badaniom.

Kierowca samochodu, 25-letni mieszkaniec regionu, był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Czołowe zderzenie hulajnogi z samochodem. Policja publikuje nagranie

Sprawą zajmuje się policja, która prowadzi postępowanie mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia oraz tego, kto ponosi winę za wypadek. Mundurowi opublikowali również ku przestrodze nagranie z wypadku.

Policjanci ze Złotoryi przypominają, że hulajnogi elektryczne nie są zabawkami, lecz pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. "Lekkomyślność, brawura lub chwila nieuwagi mogą doprowadzić do tragedii" - podkreślają funkcjonariusze.

Z uwagi na rosnącą popularność hulajnóg, szczególnie wśród młodzieży, policja zwraca się również do rodziców z apelem o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie tego typu urządzeń. "Pamiętajmy, że każdy użytkownik hulajnogi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zachowania ostrożności na drodze" - dodają.

