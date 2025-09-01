Domniemany zabójca został zatrzymany w nocy w obwodzie chmielnickim na zachodniej Ukrainie i złożył wstępne zeznania, o czym poinformował szef MSZ Ihor Kłymenko. Jak podkreślił w internetowym wpisie, "przestępstwo zostało starannie zaplanowane: zbadano ruchy ofiary, wyznaczono trasę i przemyślano plan ucieczki".

54-letni Andrij Parubij został zastrzelony w sobotę rano przed swoim domem we Lwowie. Sprawca zabójstwa poruszał się rowerem elektrycznym, udając kuriera jednej z firm dostawczych. Polityk zginął na miejscu, a sprawca oddał w jego kierunku około ośmiu strzałów z broni krótkiej.

Andrij Parubij nie żyje. Padł ofiarą zamachu we Lwowie

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził podziękowania organom ścigania za szybką i skoordynowaną pracę. "Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione" - podkreślił, dodając, że chodzi o "kwestię bezpieczeństwa kraju w stanie wojny".

Agencja Reutera przypomina, że Parubij był przewodniczącym ukraińskiego parlamentu od kwietnia 2016 do sierpnia 2019 roku, a także jednym z liderów protestów na Majdanie w latach 2013-14, odbywających się pod hasłem zacieśnienia więzi z Unią Europejską. Jak poinformowały ukraińskie media, polityk zostanie pochowany 2 września na lwowskim Cmentarzu Łyczakowskim.