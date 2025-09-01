Rozpoczęły się ćwiczenia "Żelazny Obrońca-25". Jak podkreśla Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, to najważniejsze tegoroczne szkolenie, które ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych i odstraszających Polski. Wojsko apeluje do kierowców, by zachowali szczególną ostrożność - do końca września na drogach w większości regionów kraju można spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych.

"'Żelazny Obrońca-25' wystartował. Na lądzie, morzu i w powietrzu - 30 tys. żołnierzy rozpoczyna największą federację ćwiczeń Sił Zbrojnych RP w 2025 r. Na poligonach w Orzyszu, Ustce i Dębie sprawdzimy gotowość obronną" - napisało Dowództwo Generalne na platformie X.

Latem zapowiadano, że w zaplanowanych na wrzesień ćwiczeniach "Żelazny Obrońca" weźmie udział ponad 30 tys. żołnierzy polskich i sojuszniczych, wyposażonych w ponad 600 sztuk sprzętu ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Ćwiczenia te będą największym tegorocznym wyzwaniem szkoleniowym dla polskiego wojska.

Wojskowe pojazdy wyjadą na ulice. Armia apeluje do kierowców

"Żelazny Obrońca" to ćwiczenia o charakterze federacji, czyli zespołu skoordynowanych różnych mniejszych manewrów. Jak informował Sztab Generalny, będą one prowadzone m.in. na poligonach w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie), Nowej Dębie (woj. podkarpackie) i Ustce (woj. pomorskie), a także w tzw. terenie przygodnym, poza poligonami.

"W działaniach taktycznych wykorzystywane będą również nowe platformy rażenia i rozpoznania oraz praktyczne wdrażanie wniosków z działań wojsk w Ukrainie. Kluczowe znaczenie będzie mieć integracja działań na lądzie, w powietrzu, na morzu oraz w cyberprzestrzeni, co bezpośrednio przekłada się na wzrost potencjału odstraszania i zdolności operacyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego" - informował Sztab Generalny.

ZOBACZ: Rosja wykorzysta wielkie ćwiczenia do ataku? "Będziemy czujni"

Sztab Generalny w sierpniu sygnalizował, że w związku z tymi ćwiczeniami od połowy sierpnia do końca września na drogach niemal całego kraju możliwy jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Sztab zapewnił, że przemieszczanie się wojskowych kolumn będzie koordynowane tak, aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. Wojsko apelowało też do kierowców o szczególną ostrożność.

Polska odpowiedź na Zapad-25. Wystartował "Żelazny Obrońca"

Ćwiczenie "Żelazny Obrońca" było w ostatnich miesiącach wskazywane jako reakcja Polski na zaplanowane na wrzesień na terenie Białorusi ćwiczenia Zapad-2025, w których udział ma wziąć - według słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - nawet 150 tys. białoruskich i rosyjskich żołnierzy. Pytany o reakcję na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał pod koniec maja właśnie na "Żelaznego Obrońcę".

ZOBACZ: Litwa wzmacnia granice z Rosją i Białorusią. Obawy przed ćwiczeniami Zapad-2025

W lipcowym komunikacie Sztab Generalny WP zapewnił, że te ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu. "Ich celem jest pokazanie jedności, profesjonalizmu oraz konsekwentnego zwiększania zdolności bojowych sojuszników NATO. To także dowód na to, że Siły Zbrojne RP przechodzą dynamiczną transformację, zwiększają swój potencjał obronny i stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej" - zaznaczono.