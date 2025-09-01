Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak przestraszony turysta ucieka przed biegnącym w jego kierunku niedźwiedziem brunatnym. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Dolinie Kościeliskiej. Choć reakcja mężczyzny była odruchowa, eksperci przestrzegają, że postąpił niewłaściwie. "Turyści powinni stosować się do prostych, ale kluczowych zasad" - apeluje Tatrzański Park Narodowy.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym zarejestrowano małego niedźwiedzia goniącego uciekającego turystę.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Dolinie Kościeliskiej, gdzie nietrudno o spotkanie z takim zwierzęciem.

Autor filmiku nagrał niedźwiedzia biegnącego po jednym z drewnianych mostków, prowadzących nad przepaścią. Kiedy turysta zauważył zwierzę, natychmiast rzucił się do ucieczki. Mimo że jego reakcja zapewne była odruchem, Tatrzański Park Narodowy zaznacza, że powinien on postąpić w inny sposób.

Niedźwiedź gonił turystę. Co zrobić, kiedy zauważymy drapieżnika na szlaku?

Eksperci przypominają, że nie powinno się uciekać przed niedźwiedziem, ponieważ w reakcji na ten ruch zwierzę zacznie postrzegać człowieka jako swoją zdobycz i zacznie go gonić. "Turyści naszego regionu powinni stosować się do prostych, ale kluczowych zasad" - apeluje Tatrzański Park Narodowy.

Zamiast podejmowania próby ucieczki, po zauważeniu niedźwiedzia należy zacząć powoli się wycofywać. Powinno się robić to po cichu, tak aby nie wywołać w tym zwierzęciu lęku ani innych negatywnych emocji. Nie należy również patrzeć drapieżnikowi w oczy, ponieważ może zostać to odebrane jako przejaw agresji.

Niedźwiedzie w Dolinie Kościeliskiej. TPN apeluje do turystów

Istotne jest również to, aby nie zbliżać się do niedźwiedzia. Jeżeli jego zachowanie zacznie wskazywać na to, że jest gotowy na bezpośredni atak, warto położyć przed sobą kurtkę lub plecak oraz ewentualnie położyć się na brzuchu lub w pozycji embrionalnej i rękami osłonić szyję i głowę.

Tatrzański Park Narodowy apeluje, że turyści powinni również zabezpieczać kosze na śmieci oraz kompostowniki, gdyż niedźwiedzie zazwyczaj pojawiają się w pobliżu człowieka, kiedy przyciąga je zapach jedzenia. Może to z kolei doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Jak podkreślają eksperci, odpady "powinny być przechowywane wewnątrz budynków z solidnymi drzwiami, a kubły i worki wystawiane dopiero w dniu wywozu".

"Kompostowniki warto ogrodzić pastuchem elektrycznym - podobnie jak ule, klatki i wybiegi dla zwierząt. To dodatkowy wysiłek, ale też realna cena za przywilej życia w sąsiedztwie dzikiej przyrody" - podsumowuje Tatrzański Park Narodowy.