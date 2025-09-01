Słowa o Mentzenie wywołały burzę, Konfederacja reaguje. "Grubo się zdziwi"

"Jeśli Piotr Müller myśli, że teraz na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego będzie biegał po mediach i nazywał Sławomira Mentzena 'małym Balcerowiczem(...) to się grubo zdziwi" - napisał Przemysław Wipler, odnosząc się do słów europosła PiS. które padły w programie "Graffiti". Wypowiedź Müllera skomentował też sekretarz Konfederacji. "Konfederacja nigdy nie była i nie będzie drugim PiS-em" - napisał.

"Jeśli Piotr Mueller myśli, że teraz na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego będzie biegał po mediach i nazywał Sławomira Mentzena 'małym Balcerowiczem' i wygadywał inne bzdury, a później będziemy udawali że tego nie było, to się grubo zdziwi. Jak zdziwili się politycy, którzy kłamali i opowiadali głupstwa o naszym liderze w kampanii prezydenckiej, a później dzwonili, że przykro im, że wylądowali na tablicy klientów nieobsługiwanych w Pubie Mentzen" - napisał w serwisie X poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

Prezes warszawskiego okręgu Nowej Nadziei dodał w tym samym wpisie, że jego ugrupowanie doskonale pamięta nieprzychylne komentarze o Sławomirze Mentzenie w czasie kampanii wyborczej. Wipler stwierdził, że to już najwyższy czas, aby politycy brali odpowiedzialność za słowa wypowiadane publiczne.

"Jak dostali linki z własnymi wypowiedziami mówili 'Ej, co on taki pamiętliwy? To przecież była tylko kampania wyborcza, tak się przecież robi…'. Czas skończyć z brakiem odpowiedzialności za to co się mówi publicznie i z beztroskim taktycznym opluwaniem potencjalnych partnerów. To rak polskiej polityki" - czytamy dalej we wpisie.

Sławomir Mentzen porównany do Leszka Balcerowicza. Konfederacja oburzona

Wipler odniósł się do słów Piotra Müllera, który był gościem porannego "Graffiti" na antenie Polsatu i Polsat News. Polityk PiS był pytany o możliwą koalicję PiS-u z Konfederacją. Europoseł zwrócił uwagę na różnice w poglądach na sprawy gospodarcze, co jego zdaniem było widać podczas ostatniej debaty między Mentzenem a Morawieckim.

- Wie pan, jakie miałem wrażenie na koniec tej debaty? Że Sławomir Mentzen to jest młody Balcerowicz (...) on po prostu mówi, jak Leszek Balcerowicz z początku lat 90 - powiedział.

- Oczywiście, o koalicjach przyszłości możemy rozmawiać, ale też musimy dzisiaj mówić o tym, co nas różni, żeby wyborcy na koniec mogli zdecydować, czy wybierają "małego Balcerowicza" Sławomira Mentzena jako kandydata, który ma kierować polską gospodarką, czy jednak wybierają solidaryzm społeczny, wolnorynkowość, ale mądrą wolnorynkowość, którą oferuje Prawo i Sprawiedliwość - mówił.

Do słów polityka PiS odniósł się także sekretarz Konfederacji. "Konfederacja nigdy nie była i nie będzie drugim PiS-em. To mit powtarzany jedynie przez polityków PiS-u, którzy na potrzeby kampanii chcieli być drugą Konfederacją. Fundamentalnie nie zgadzamy się z 'socjalistyczną myślą robotniczą, która jest głęboko obecna w filozofii PiS'" - napisał w serwisie X Krzysztof Rzońca.