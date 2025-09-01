Rosja wykorzysta wielkie ćwiczenia do ataku? "Będziemy czujni"

Inspektor generalny Bundeswehry Carsten Breuer postanowił odnieść się do wspólnych ćwiczeń armii rosyjskiej i białoruskiej. Jego zdaniem nie ma żadnych oznak, aby pod przykrywką manewrów Zapad-2025 przygotowywany był atak na terytorium NATO. - Będziemy jednak czujni - zapewnił. Breuer ocenił, że w ćwiczeniach weźmie udział 30 tys. ludzi na Białorusi i tyle samo w Rosji.

- Nie mamy żadnych oznak, by podejmowano przygotowania do ataku pod przykrywką ćwiczeń. Będziemy jednak czujni, nie tylko siły niemieckie, ale i NATO - powiedział Breuer.

Dodał, że spodziewa się obecności 13 tysięcy żołnierzy podczas części ćwiczeń, która odbędzie się na Białorusi. Dalszych 30 tysięcy wojskowych ma ćwiczyć w Rosji.

Moskwa i Mińsk deklarowały, że w manewrach Zapad-2025, które mają się odbyć w dniach 12-16 września, weźmie udział 13 tys. żołnierzy. Z ustaleń litewskich służb wywiadowczych wynika, że liczba wojskowych zaangażowanych w ćwiczenia będzie wyższa, jednak daleka od tej z poprzednich lat. Przedstawiciele władz litewskich podawali przy tym niższe liczby niż Breuer - do 30 tys. wojskowych białoruskich i rosyjskich.

Manewry rosyjsko-białoruskie. Jest komentarz polskiego MON-u

Wiceszef polskiego MON Paweł Zalewski powiedział pod koniec sierpnia br., że strona polska zakłada, iż ćwiczeniom będzie towarzyszyć zwiększenie wojny nerwów, informacyjnej i hybrydowej.

Po raz pierwszy ćwiczenia Zapad (pol. zachód) odbyły się w 1981 r. i wzięło w nich udział 150 tys. żołnierzy. Po rozpadzie ZSRR Rosja i Białoruś wznowiły je w 1999 r. Od 2009 r. odbywają się cyklicznie co 4 lata. Żeby obejść zapisy Dokumentu Wiedeńskiego o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa, zazwyczaj deklarowano, że w manewrach bierze udział 13 tys. żołnierzy, co pozwalało uniknąć wymogu obecności obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Jednocześnie były manifestacją siły wobec NATO. Szacuje się, że w ćwiczeniach Zapad-2017 uczestniczyło nawet 70 tys. wojskowych. Z zachodnich danych wywiadowczych wynika, że w Zapad-2021 było zaangażowanych 250 tys. żołnierzy. Część z nich, skoncentrowana na Białorusi w pobliżu granicy z Ukrainą, została wykorzystana w inwazji w lutym 2022 r.