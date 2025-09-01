Potężny pożar na Lubelszczyźnie. Władze apelują do mieszkańców

Polska Agata Sucharska / polsatnews.pl
Potężny pożar na Lubelszczyźnie. Władze apelują do mieszkańców
PSP w Kraśniku / Facebook
Płonie sortownia odpadów w Bełżycach

Płonie sortownia odpadów w Bełżycach na Lubelszczyźnie. - Z ogniem walczy około 120 strażaków, sytuacja nie jest opanowana - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Andrzej Walczak z zespołu prasowego PSP w Lublinie. Nad miejscowością unosi się gęsty słup dymu, lokalne władze przestrzegają mieszkańców, by zachowali ostrożność.

W poniedziałek wieczorem doszło do dużego pożaru na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach (woj. lubelskie). Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 18:00 - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl oficer dyżurny stanowiska koordynowania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie, bryg. Andrzej Walczak.

 

Ogniem zajęła się jedna z pryzm odpadów komunalnych - tzw. gabarytów - o powierzchni około 900 mkw.

Bełżyce. Pożar na wysypisku śmieci. W akcji ponad setka strażaków

Na miejscu prowadzone są intensywne działania gaśnicze.

 

-  W akcji bierze udział 35 zastępów straży pożarnej, czyli około 120 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. - przekazał bryg. Walczak.

 

Jak dodał, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Nie było także konieczności przeprowadzania ewakuacji.

 

Pożar składowiska odpadów w Bełżycach. Władze apelują do mieszkańców

Informację o pożarze hałdy odpadów przekazały również władze gminy Bełżyce. Po godzinie 21 przekazano, że akcja gaśnicza wciąż trwa.

 

ZOBACZ: Potężny pożar fabryki zniczy. Gęsta zabudowa, ważny apel do mieszkańców

 

W komunikacie podkreślono, że choć występuje duże zadymienie, nie ma bezpośredniego zagrożenia życia ani mienia. Hałda odpadów została odizolowana zarówno od zabudowań zakładu, jak i od sąsiadujących pól.

 

"Prosimy wszystkich mieszkańców o zachowanie ostrożności!" – zaapelował samorząd.

 

 

Na miejscu powołano sztab kryzysowy z inicjatywy burmistrza Bełżyc. Jak zapewniono, stan powietrza jest na bieżąco monitorowany, a wszelkie nowe informacje będą na bieżąco przekazywane mieszkańcom.

 

 

 

WIDEO: "Rosjanie już wiedzą, co należy zrobić". Były premier o dronie w Osinach
Czytaj więcej
BIEŁŻYCEPOLSKAPOŻARSTRAŻ POŻARNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 