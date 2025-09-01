Potężny pożar na Lubelszczyźnie. Władze apelują do mieszkańców

Płonie sortownia odpadów w Bełżycach na Lubelszczyźnie. - Z ogniem walczy około 120 strażaków, sytuacja nie jest opanowana - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Andrzej Walczak z zespołu prasowego PSP w Lublinie. Nad miejscowością unosi się gęsty słup dymu, lokalne władze przestrzegają mieszkańców, by zachowali ostrożność.

W poniedziałek wieczorem doszło do dużego pożaru na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach (woj. lubelskie). Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 18:00 - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl oficer dyżurny stanowiska koordynowania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie, bryg. Andrzej Walczak.

Ogniem zajęła się jedna z pryzm odpadów komunalnych - tzw. gabarytów - o powierzchni około 900 mkw.

Bełżyce. Pożar na wysypisku śmieci. W akcji ponad setka strażaków

Na miejscu prowadzone są intensywne działania gaśnicze.

- W akcji bierze udział 35 zastępów straży pożarnej, czyli około 120 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. - przekazał bryg. Walczak.

Jak dodał, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Nie było także konieczności przeprowadzania ewakuacji.

Pożar składowiska odpadów w Bełżycach. Władze apelują do mieszkańców

Informację o pożarze hałdy odpadów przekazały również władze gminy Bełżyce. Po godzinie 21 przekazano, że akcja gaśnicza wciąż trwa.

W komunikacie podkreślono, że choć występuje duże zadymienie, nie ma bezpośredniego zagrożenia życia ani mienia. Hałda odpadów została odizolowana zarówno od zabudowań zakładu, jak i od sąsiadujących pól.

"Prosimy wszystkich mieszkańców o zachowanie ostrożności!" – zaapelował samorząd.

Na miejscu powołano sztab kryzysowy z inicjatywy burmistrza Bełżyc. Jak zapewniono, stan powietrza jest na bieżąco monitorowany, a wszelkie nowe informacje będą na bieżąco przekazywane mieszkańcom.