Andrzej Olechowski uważa, że Karol Nawrocki powinien być "bardzo ostrożny" podczas rozmów z Donaldem Trumpem. - To jest pierwsza wizyta prezydenta i od razu jedzie do największego goryla - podkreślił w programie "Gość Wydarzeń". Zdaniem byłego szefa MSZ prezydent nie może okazać się "zbytnim nudziarzem, albo wazeliniarzem".

W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Andrzej Olechowski odniósł się do wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który podczas przemówienia na Westerplatte podkreślał, że Polska musi odzyskać reperacje wojenne od Niemiec.

- Wydaje mi się, że w Polsce jest konsensus, że reparacje nam się należą, natomiast jest różnica zdań, czy o nie występować agresywnie, w sytacji gdy wiadomo, że takie wystąpienie jest skazane na niepowodzenie, zwłaszcza w sytuacji gdy mamy budować wspólnie blok defensywny przed Rosjanami - skomentował w rozmowie z Grzegorzem Kępką.

Olechowski podkreślił, są inne koncepcje uzyskania od Niemiec zadośćuczynienia. - Niemcy mogą włożyć dodatkowy wkład w uzbrojenie i zabezpieczenie Polski. (...) Trzeba szukać takich rozwiązań, które są zgodne z niemieckim systemem prawnym, możliwe do przeprowadzenia przez niemieckich polityków, a nie iść na rympał - wskazał.

Jego zdaniem w takiej sytuacji Nawrocki może szukać dialogu z niemieckim prezydentem, ale również jest to skazane na niepowodzenie. - W takiej sytuacji ani prezydent Polski nic nie może, ani prezydent Niemiec nic nie może - ocenił.

Jak wyjaśnił, z punktu widzenia Niemiec sprawa jest prawnie zakończona, ale "jest poczucie po stronie Niemiec, że to nie było fair", dlatego trzeba liczyć na inne formy rekompensaty. - Do grosika grosik i uzbiera się trzosik - skwitował Olechowski.

Były szef MSZ odniósł się również do reakcji premiera Donalda Tuska na słowa Nawrockiego, który przestrzegł głowę państwa, że "należy zrozumieć, kto jest dziś wrogiem, a kto sojusznikiem". - To może dotyczyć kwestii pewnych akcentów, bo byłbym zdumiony, gdyby prezydent tego nie rozumiał - skomentował.

Gość programu skomentował też nadchodzące spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem USA. Tuż przed wizytą prezydent otrzymał specjalną notatkę z instrukcjami od MSZ, której treść wyciekła do sieci.

- Ja byłem urzędnikiem państwowym, miałem też ludzi, z którymi się nie lubiłem, albo byłem z przeciwnej strony, ale myśmy mieli wszyscy takie poczucie, że jesteśmy urzędnikami tego samego państwa. Pewnych rzeczy się nie robi, po prostu się nie robi - podkreślił.

Zaznaczył, że jeśli ma się ważny dokument dotyczący polityki zagranicznej państwa, to "nie wynosi się go na targ, żeby sprzedać". - Sądzę, że w Pałacu Prezydenckim jest duża nerwowość. To jest pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta Nawrockiego, jego otoczenie też nie jest za bardzo obyte z polityką zagraniczną i takimi wizytami - ocenił.

Olechowski ocenił również, że "to bardzo niedobrze", że według nieoficjalnych doniesień żaden przedstawiciel resortu spraw zagranicznych nie będzie towarzyszył Nawrockiemu podczas rozmów z Donaldem Trumpem. - Mam nadzieję, że opinia publiczna będzie patrzyła bardzo niechętnie na jakieś potyczki, różnice w kwestii spraw zagranicznych - dodał.

Zdaniem gościa programu wizyta Nawrockiego w Białym Domu nie będzie łatwa. - To jest pierwsza wizyta prezydenta i od razu jedzie do największego goryla. (...) Musi mieć świadomość, że łatwo wtedy wejść na minę, zrobić coś dziwnego, co zepsuje jego stosunki z amerykańskim prezydentem, albo wpędzi Polskę w jakieś kłopoty, więc mam nadzieję, że będzie bardzo ostrożny - podkreślił.

Olechowski zwrócił przy tym uwagę, że prezydent jest historykiem i "w ogóle nie ma obycia zagranicznego". Tymczasem dla Amerykanów to prezydent jest partnerem do rozmów. - To jest spacer na linie, łatwo spaść - ocenił.

Jego zdaniem Andrzejowi Dudzie udało się wprowadzić "dobry klimat" w stosunkach polsko-amerykańskich. - Ważne jest, żeby prezydent podtrzymał ten klimat, żeby się na przykład nie okazał nudziarzem, albo zbytnim wazeliniarzem - stwierdził.