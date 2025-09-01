- Sławomir Mentzen to jest młody Balcerowicz - powiedział Piotr Müller, eurodeputowany PiS i były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. Polityk podkreślił różnice w poglądach na sprawy gospodarcze między partiami. Ponadto przekonywał, że młodzi ludzie nie wiedzą, jakie poglądy ma Sławomir Mentzen, ponieważ czerpią wiedzę wyłącznie z jego nagrań w mediach społecznościowych.

Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał Piotra Müllera o możliwą koalicję Konfederacji z PiS-em. Europoseł odpowiedział, że "trzeba skończyć z mitem, że Konfederacja to taki drugi PiS, tylko bardziej radykalny". - To jest zupełnie inna partia, mają zupełnie inne poglądy - podkreślił.

Najistotniejszą różnicą, zdaniem Müllera, są poglądy gospodarcze, co wybrzmiało szczególnie mocno podczas spotkania między Mateuszem Morawieckim a Sławomirem Mentzenem.

- Wie pan, jakie miałem wrażenie na koniec tej debaty? Że Sławomir Mentzen to jest młody Balcerowicz (...) on po prostu mówi, jak Leszek Balcerowicz z początku lat 90 - powiedział.

Piotr Müllera o koalicji PiS-Konfederacja. "W tych sprawach zasadniczo się różnimy"

Według Müllera Mentzen z poglądami Balcerowicza oznacza Polskę "bez innowacji, z tanią siłą roboczą". - My się zasadniczo w tych sprawach różnimy - powiedział.

- Oczywiście, o koalicjach przyszłości możemy rozmawiać, ale też musimy dzisiaj mówić o tym, co nas różni, żeby wyborcy na koniec mogli zdecydować, czy wybierają małego Balcerowicza Sławomira Mentzena jako kandydata, który ma kierować polską gospodarką, czy jednak wybierają solidaryzm społeczny, wolnorynkowość, ale mądrą wolnorynkowość, którą oferuje Prawo i Sprawiedliwość - mówił.

WIDEO: Piotr Müller uderza w Sławomira Mentzena. "To jest mały Balcerowicz"

Marcin Fijołek przywołał wypowiedź Przemysława Wiplera, w której polityk Konfederacji zaznaczył, że Jarosława Kaczyńskiego boli fakt, że młodzi wyborcy wybierają partię Sławomira Mentzena.

- Tak, oczywiście to jest dla nas zjawisko niepokojące i właśnie dlatego musimy pokazać różnice - odpowiedział Müller.

- Mam wrażenie - i nie tylko wrażenie - ale widziałem to na tej debacie (Sławomira Mentzena z Mateuszem Morawieckim - red.), jak młodzi ludzie po zakończeniu tej debaty, popierający Konfederację, podchodzili do premiera Morawieckiego i się dziwili, że to jednak tak wygląda, bo oni po prostu (...) przez jakiś czas słuchali tylko filmów na TikToku u Sławomira Mentzena, nie było tej debaty, nie było tego zderzenia, porównania (...) - przekonywał.

- Jeżeli chce ktoś wybierać wersję "balcerowiczowską" polityki na nowo w gospodarce, to niech wybiera, ale żeby był świadomy, że to jest właśnie taki wybór - podsumował.