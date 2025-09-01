- Chcemy pokoju, więc musimy być gotowi do wojny - powiedział Karol Nawrocki podczas swojej wizyty w Wieluniu w woj. łódzkim w ramach obchodów wybuchu II wojny światowej. Prezydent wypowiedział się również na temat reparacji wojennych dla Polski. - One nie sprawią, że dostaniemy historycznej amnezji, ale sprawią, że zamkniemy pewien etap, który ważny jest dla pokoju, dla przyszłości - mówił.

We wtorkowe południe do Wielunia w województwie łódzkim przyjechał prezydent Karol Nawrocki. W trakcie swojego przemówienia odniósł się on do serii ataków niemieckiego lotnictwa na tę miejscowość, do których doszło 1 września 1939 roku. W kontekście liczby ofiar bombardowania Wielunia, która według różnych źródeł wynosiła od 1200 do ponad 2 tys. osób, Nawrocki zaznaczył, że "za każdą osobą, za każdą śmiercią, za każdym cierpieniem idzie konkretna twarz, konkretny życiorys, konkretna osoba".

- Wieluń sam się dźwignął po roku 1945, bez reparacji, bez wsparcia ze strony Europy Zachodniej czy Ameryki, bo byliśmy sowiecką kolonią - stwierdził. - Jesteście bardzo pracowici. Byłem u państwa w czasie kampanii wyborczej i wcześniej, odwiedzając Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Wiem, jak rozwija się państwa powiat. Wiem, jak ciężko pracujecie, żeby żyło się tutaj dostatnie - mówił prezydent do mieszkańców Wielunia.

Nawrocki w Wieluniu: Musimy być gotowi do wojny

Podczas swojego wystąpienia w Wieluniu Nawrocki wypowiedział się także na temat celów, jakie powinna obrać Polska. - Musimy być silni, mieć potężną armię i silne sojusze międzynarodowe - mówił prezydent. Nawrocki zaznaczył także, że choć "świat od kilku wieków myśli, że będzie światem bez wojny", to w rzeczywistości musimy być do niej gotowi.

- Wieluń to miast otwarte, to miasto pokoju, o który jako zwierzchnik sił zbrojnych muszę zadbać - zadeklarował Nawrocki. - Bo żeby był pokój musimy być silni, musimy budować naszą armię i przeznaczać środki finansowe. Musimy osiągnąć pięć procent PKB na polskie siły zbrojne, bo pokój będzie, kiedy będziemy gotowi do wojny - powiedział. - Chcemy pokoju, więc musimy być gotowi do wojny - powiedział.

Nawrocki pojechał do Wielunia. Mówił o reparacjach wojennych dla Polski

Nawrocki przypomniał także o swojej dzisiejszej wizycie na Westerplatte, podczas której mówił m.in. o reparacjach wojennych dla Polski. Jak mówił wówczas, nasz kraj powinien otrzymać pieniądze od Niemiec, aby "móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem". O reparacjach prezydent mówił także w Wieluniu.

- Dzięki Waszej pracy i poświęceniu wygląda jak dziś - jesteśmy w pięknym mieście wolnych ludzi, którzy są pełni entuzjazmu do budowania Rzeczypospolitej. Ale to nie znaczy, że zwalniamy Niemców od wypłacenia nam reparacji. One nie sprawią, że dostaniemy historycznej amnezji, ale sprawią, że zamkniemy pewien etap, który ważny jest dla pokoju, dla przyszłości - powiedział Nawrocki.

- Do naszej opowieści o prawdzie historycznej potrzebujemy i Westerplatte i Wielunia. Westerplatte to symbol walki, gotowości do obrony Ojczyzny przez polskiego żołnierza; to archetyp polskich postaw, a Wieluń to symbol cierpienia. A żeby opowiedzieć o sobie prawdę potrzebujemy i symbolu walki i cierpienia - stwierdził prezydent.