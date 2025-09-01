48,1 proc. ankietowanych uważa, że Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem niż Andrzej Duda - wynika z najnowszego sondażu. Przeciwnego zdania jest 25,2 proc. badanych. Największą wiarę w Karola Nawrockiego pokładają wyborcy PiS i Konfederacji, podczas gdy najmniejszą - elektorat koalicji rządzącej.

Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytała respondentów, "Czy Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem RP niż Andrzej Duda?".

Karol Nawrocki lepszy od Andrzeja Dudy? Nowy sondaż stawia sprawę jasno

Na tak postawione pytanie, 14,3 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 33,8 proc. - "raczej tak". Odpowiedź "raczej nie" i "zdecydowanie nie" wybrało po 12,5 proc. badanych, co daje łącznie 25,2 proc. osób, które nie wierzą, że Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem od swojego poprzednika. Z kolei 26,7 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

ZOBACZ: Zrównanie liderów, cztery partie poza Sejmem. CBOS publikuje nowy sondaż

Z sondażu wynika, że najmocniejszą wiarę w Karola Nawrockiego pokładają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. 23 proc. z nich odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 49 proc. "raczej tak". Odpowiedź "raczej nie" wskazało 2 proc., podczas gdy "zdecydowanie nie" - 3 proc. Brak opinii deklaruje 23 proc.

Z kolei, innego zdania są wyborcy koalicji rządzącej. Na odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 1 proc. respondentów, a "raczej tak" - 16 proc. Przeciwnego zdania jest ponad połowa z nich, 30 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 32 proc. "zdecydowanie nie". Brak opinii wyraziło 21 proc. ankietowanych.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. na próbie 1000 osób.