Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" Przemysława Szubartowicza i Karoliny Olejak będzie publicysta i nauczyciel Jan Wróbel. Autor m.in. książki "Jak przetrwać w szkole i nie zwariować" zostanie zapytany o sprawy istotne w kontekście rozpoczętego nowego roku szkolnego. Transmisja w Polsat News i polsatnews.pl od godz. 18:00.

