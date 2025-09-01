Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" Przemysława Szubartowicza i Karoliny Olejak będzie publicysta i nauczyciel Jan Wróbel. Autor m.in. książki "Jak przetrwać w szkole i nie zwariować" zostanie zapytany o sprawy istotne w kontekście rozpoczętego nowego roku szkolnego. Transmisja w Polsat News i polsatnews.pl od godz. 18:00.