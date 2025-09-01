Katastrofa rządowego śmigłowca w Pakistanie. Są ofiary śmiertelne

W katastrofie śmigłowca należącego do pakistańskiego rządu zginęło pięć osób - potwierdziła tamtejsza policja, której oświadczenie cytuje agencja AFP. Do zdarzenia doszło w mieście Chilas, a na pokładzie maszyny miało znajdować się dwóch pilotów oraz trzy osoby z personelu technicznego. Wstępne informacje mówią o awarii, jakiej miał ulec helikopter.

Do katastrofy doszło w poniedziałek na północy Pakistanu około 7:00 rano polskiego czasu. Jak przekazały służby, zginęło wszystkich pięć osób będących na pokładzie rządowego helikoptera.

Przekazano ponadto, że maszyna rozbiła się podczas próby lądowania na nowo wybudowanym lądowisku w górzystym regionie kraju Gilgit-Baltistan. - Ofiary to dwóch pilotów oraz trzech techników - uściślił w rozmowie z AFP Abdul Hameed z policji w dystrykcie Diamer.

Katastrofa helikoptera w Pakistanie. Nie żyje pięć osób

To kolejna katastrofa rządowego helikoptera w Pakistanie w ostatnim czasie. Kilka tygodni wcześniej inna maszyna rozbiła się w prowincji Chajber Pasztunchwa, a stało się to podczas akcji pomocowej po powodzi. Wówczas również życie straciło pięć osób.

Z kolei w 2022 roku pięciu żołnierzy i jeden z czołowych dowódców armii zginęło, gdy ich maszyna rozbiła się w leżącej na południowym zachodzie Pakistanu prowincji Beludżystan.

Wkrótce więcej informacji.

wka / polsatnews.pl