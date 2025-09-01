Andrzej Olechowski w programie "Gość Wydarzeń"

Polska
Andrzej Olechowski w programie "Gość Wydarzeń"
Wikimedia Common/Komitet Wyborczy Andrzeja Olechowskiego
Były minister finansów i były szef MSZ Andrzej Olechowski

Podczas poniedziałkowego wydania "Gościa Wydarzeń" Grzegorz Kępka porozmawia z byłym ministrem spraw zagranicznych Andrzejem Olechowskim. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i interia.pl.

Drugim gościem Grzegorza Kępki będzie prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

 

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

WIDEO: Prezydent Radomia o katastrofie F-16. "Bałem się słów wicepremiera"
Patryk Idziak / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ANDRZEJ OLECHOWSKIGOŚĆ WYDARZEŃGRZEGORZ KĘPKAPOLSKASŁAWOMIR BRONIARZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 