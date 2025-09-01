Andrzej Olechowski w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Były minister finansów i były szef MSZ Andrzej Olechowski
Podczas poniedziałkowego wydania "Gościa Wydarzeń" Grzegorz Kępka porozmawia z byłym ministrem spraw zagranicznych Andrzejem Olechowskim. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i interia.pl.
Drugim gościem Grzegorza Kępki będzie prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
Drugim gościem Grzegorza Kępki będzie prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.