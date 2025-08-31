- Robicie cyrk i pajacujecie. Wynosicie informacje do mediów – oburzał się w programie "Śniadanie Rymanowskiego" senator KO Grzegorz Schetyna. Politycy gorąco debatowali na temat tzw. notatki MSZ dla prezydenta przed jego wizytą w USA. -To była jednostronicowa żenująca notatka – odpierał zarzuty doradca Nawrockiego Alvin Gajadhur.

Jednym z tematów omawianym przez polityków w programie "Śniadanie Rymanowskiego" było zamieszanie wokół zbliżającej się wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA.

ZOBACZ: "Nikt nie zabroni nam mówić prawdy". Karol Nawrocki uderza w Lecha Wałęsę

Zostało ono wywołane ujawnieniem notatki ze wskazówkami rządu dla prezydenta na jego rozmowę z amerykańskim przywódcą. Szef MSZ Radosław Sikorski skomentował doniesienia o wycieku dokumentu słowami: "na miejscu głowy państwa sprawdziłbym, który z jego doradców był takim durniem".

Rymanowski: Który z doradców prezydenta jest durniem?

- Czy pan wie, który z doradców prezydenta jest durniem? - zapytał Rymanowski Alvina Gajadhura, społecznego doradcę Karola Nawrockiego.

- A ja mam pytanie, kto tą żenującą notatkę przygotował? Radosław Sikorski, a może jakiś stażysta albo chat GPT? To była jednostronicowa żenująca notatka (...). Powinny być przygotowane dobre notatki, a widzimy jak zachowuje się pan minister - odparł Gajadhur.

Rymanowski zapytał Grzegorza Schetyny z PO, czy on - jako ewentualny szef MSZ - wypuściłby taką notatkę.

Polityk stwierdził, że należało dopytać Gajadhura o to, "kto był tym durniem w kancelarii". Między politykami wybuchła sprzeczka.

- To, że nie rozumiecie polityki zagranicznej to jest oczywiste. Ale myślałem, że będziecie chcieli się uczyć (...). Robicie cyrk i pajacujecie. Wynosicie informacje do mediów (...). To, co daje się na kartce to informacja podstawowa. Z jej wnikają tematy, które można poruszyć i ogólny obraz sytuacji. Nie ma tam szczegółów - powiedział Schetyna. Jego wypowiedź była, co chwile przerywana przez prezydenckiego ministra.

ZOBACZ: Sikorski przypomniał o obietnicach prezydenta. "Może być trochę wstyd"

Do dyskusji włączył się poseł PiS Jan Kanthak, który odniósł się do komentarza Schetyny, że PiS i prezydent nie znają się na polityce zagranicznej.

- Pan przewodniczący pyta, kto jest durniem. Nie powiem nazwiskiem. Durniem musi być, ktoś kto nazywa potencjalnego prezydenta USA agentem rosyjskim. Durniem jest ktoś, kto publikuje w swojej książce zdjęcie celując w plecy prezydenta USA. To są durnie - stwierdził ostro polityk Zjednoczonej Prawicy.

- Kto ujawnia taki dokument, ten podważa naszą pozycję w Waszyngtonie - stwierdził z kolei wiceszef MON Paweł Zalewski.

- Z jednej strony skandaliczne jest ujawnienie tej notatki, ale jej treść była żenująca - stwierdziła Anna Bryłka z Konfederacji.

Tajemnicza notatka z instrukcjami dla Nawrockiego

Od kilku dni trwa medialna awantura między Pałacem Prezydenckim i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie przygotowań do spotkania Trump-Nawrocki w USA, które zaplanowano na 3 września.



Premier Donald Tusk ogłosił, że przed wizytą w USA spotka się z prezydentem, dla którego rząd przygotował instrukcje i rekomendacje. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że Nawrocki pismo otrzymał.

Prezydenccy ministrowie skrytykowali wskazówki. Rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz na antenie telewizji wPolsce24 stwierdził, że pismo z resortu dyplomacji liczy jedną stronę, nie zawiera "żadnych konkretnych wskazówek" i w jego ocenie to "żenujące stanowisko MSZ".



Odpowiedział mu w mediach społecznościowych rzecznik MSZ Paweł Wroński.

ZOBACZ: Ujawnienie treści pisma MSZ do prezydenta. Ostra reakcja Radosława Sikorskiego

Wskazał, że pismo było "stanowiskiem rządu, które z natury jest skrótowe". Dodał, że "MSZ przygotowało wielostronicowe materiały dla prezydenta Karola Nawrockiego przed wizytą w Waszyngtonie". Treść pisma w czwartek ujawnił Robert Mazurek w Kanale Zero.

Na publikacje notatki ostro zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Stanowisko Rządu na wizytę Prezydenta w USA nie było formalnie niejawne, ale . Natomiast teraz wszyscy wiemy w jakich sprawach prezydent może reprezentować całe państwo polskie, a w jakich siebie" - ocenił szef MSZ.