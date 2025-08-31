"Zaplanowano nowe ataki w głąb Rosji". Zełenski ujawnił plany

Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że ukraińska armia planuje nowe uderzenia w głąb Rosji. Prezydent Ukrainy oskarżył również Rosję o kłamstwa w sprawie zajęcia obwodu donieckiego. "Nie osiągnęli żadnego ze swoich celów strategicznych" - zapewnił. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow przekazał natomiast, że Rosja będzie kontynuować "specjalną operację wojskową" na Ukrainie.

Zełenski napisał na platformie X, że Kijów przygotowuje się do uderzenia w głąb Rosji. "Będziemy kontynuować aktywne działania dokładnie w taki sposób, jaki jest potrzebny do obrony Ukrainy. Siły i środki są przygotowane. Zaplanowano również nowe głębokie uderzenia" - podkreślił.

Ukraina uderzy w głąb Rosji. "Metodycznie niszczymy okupanta"

W swoim wpisie prezydent podziękował najbardziej zasłużonym jednostkom minionego tygodnia, a także zdementował - jak twierdzi - kłamstwa podawane przez wysokiej rangi rosyjskich urzędników i wojskowych. Było to nawiązanie do informacji, jakie szef rosyjskiego Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow przekazał w sobotę o postępach armii rosyjskiej w wojnie z Ukrainą.

"Nasze jednostki nadal realizują swoje zadania w obwodzie donieckim i metodycznie niszczą okupanta. Na froncie, tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku, poległo i zostało ciężko ranionych ponad 290 000 rosyjskich żołnierzy. Większość tych strat (Rosja) poniosła właśnie w obwodzie donieckim, nie osiągając żadnego ze swoich celów strategicznych" - napisał Zełenski.

W niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ocenił na kanale w komunikatorze Telegram, że kolejna "sezonowa" kampania wojsk rosyjskich zakończyła się niczym.

Rzecznik Kremla: Kontynuujemy wojnę

Tego samego dnia agencja Reutera zacytowała słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Zaufany człowiek Władimira Putina miał powiedzieć, że Rosja nie wycofa się z wojny, i oskarżyć Ukrainę o niepowodzenie w negocjacjach.

- Jesteśmy gotowi rozwiązać ten problem środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Jednak jak dotąd nie widzimy wzajemności ze strony Kijowa w tej kwestii. Dlatego będziemy kontynuować specjalną operację wojskową - wyznał. Według niego Europa utrudnia wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz pokoju na Ukrainie.

Po spotkaniu z Trumpem na Alasce w połowie sierpnia, przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jednak dotychczas do rozmowy obu liderów nie doszło. Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił w piątek, że jeśli nie odbędzie się ona do poniedziałku, będzie to oznaczało, że Putin oszukał Trumpa.