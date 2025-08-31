Tak przywitali dyktatorów. Putin może zazdrościć Łukaszence

Władimir Putin przybył do chińskiego miasta Tiencin, gdzie został przywiany z honorami, czekał na niego czerwony dywan i warta honorowa. Okazuje się jednak, że rosyjski przywódca może pozazdrościć powitania Alaksandrowi Łukaszence, który mógł liczyć na bardziej widowiskowe przyjęcie.

Przywódca Rosji Władimir Putin przybył w niedzielę do Tiencinu w północno-wschodnich Chinach, gdzie odbędzie się dwudniowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW), w którym wezmą udział przedstawiciele ponad 20 krajów.

O przybyciu Putina, który został powitany na lotnisku czerwonym dywanem i wartą honorową, poinformowały rosyjskie i chińskie media. Cytowana przez agencję Reutera chińska państwowa stacja telewizyjna CCTV oceniła, że stosunki między Chinami a Rosją są "najlepsze w historii".

Reuters przypomniał, że przed wizytą Putin ostro skrytykował zachodnie sankcje w wywiadzie dla chińskiej agencji informacyjnej Xinhua twierdząc, że Moskwa i Pekin wspólnie sprzeciwiają się "dyskryminacyjnym" sankcjom w handlu światowym.

WIDEO: Powitanie Władimira Putina w Chinach

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Alaksandr Łukaszenka powitany w Tiencin

Kilka godzin wcześniej na tym samym lotnisku lądował białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka. Jego powitanie było dużo bardziej widowiskowe niż przyjęcie Putina.

Poza czerwonym dywanem i szpalerem stworzonym przez formacje reprezentacyjną chińskich żołnierzy, Łukaszenka został też przyjęty przez zespół taneczny, nawiązujący do chińskich tradycji.

"Szef białoruskiego państwa został powitany przez Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga i jego żonę Peng Liyuan. Wydarzenie odbywa się w Centrum Konferencyjnym Meijiang" - podała agencja BiełTA.

WIDEO: Powitanie Alaksandra Łukaszenki w Chinach

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Białoruś stała się pełnoprawnym członkiem SzOW nieco ponad rok temu i jest to pierwszy szczyt, w którym kraj ten bierze udział w swoim nowym statusie.

Chiny. Szczyt Szanghajskiej Organizacji Wsparcia

W dwudniowym szczycie SzOW wezmą udział przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym premier Indii Narendra Modi, oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych, m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Utworzona w 2001 r. SzOW wzięła swoje początki z "Szanghajskiej Piątki" - forum utworzonego w połowie lat 90. przez Chiny, Rosję, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan w celu rozwiązywania sporów granicznych. Z czasem przerodziła się w organizację transregionalną. Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś, a także dwa państwa ze statusem obserwatora i 14 partnerów dialogu.

Formalnie priorytetem organizacji jest wzmocnienie bezpieczeństwa regionalnego i zwalczanie tzw. trzech sił zła: terroryzmu, ekstremizmu i separatyzmu, choć eksperci zwracają uwagę, że cele funkcjonowania SzOW nie są jasno określone.

Jubileuszowy, 25. szczyt SzOW zakończy się w poniedziałek. W środę w Pekinie Xi będzie przewodniczył obchodom 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, w których, obok Putina, będzie uczestniczył także przywódca Korei Północnej Kim Dzong Una.