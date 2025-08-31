"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55

"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii", najważniejsza rozmowa polityczna niedzielnego poranka, od 9:55 na antenie Polsat News oraz w serwisach polsatnews.pl i Interia. Goście Bogdana Rymanowskiego porozmawiają dzisiaj m.in. o kolejnych wetach prezydenta Karola Nawrockiego i budżecie na 2026 r.