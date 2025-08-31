Skarbówka nigdy się tym nie interesowała. Stopnieją portfele Polaków

Przez lata fiskus skupiał się głównie na firmach, a drobne transakcje użytkowników w sieci czy wpłaty w postaci darowizn pozostawały w cieniu. Ten komfort właśnie się kończy. Do gry weszło automatyczne raportowanie danych z platform do KAS, a urzędy zyskali możliwość łatwego zbierania informacji o sprzedaży, najmie czy usługach świadczonych po godzinach.

Równolegle rośnie zainteresowanie skarbówki wpłatami dla streamerów, które coraz częściej traktowane są jako przychód, a nie darowizna. Efekt? Nawet okazjonalni sprzedawcy i twórcy mogą się spodziewać wezwań do wyjaśnień, dopłat do podatku, jeśli deklaracje będą rozbieżne z danymi z platform raportowanymi przez platformy.

Platformy raportują do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

W ramach unijnej dyrektywy DAC7, obowiązującej w Polsce od 1 lipca 2024 r., operatorzy platform (m.in. serwisów ogłoszeniowych, aukcyjnych, wynajmu nieruchomości czy pojazdów) mają obowiązek przekazywać Szefowi KAS roczne informacje o sprzedających: dane identyfikacyjne, liczbę transakcji i uzyskane kwoty. Raport za dany rok trafia do administracji zasadniczo do 31 stycznia roku następnego.

To narzędzie ma służyć do wykrywania nieujawnionych dochodów w obszarach, które wcześniej znajdowały się poza zasięgiem skarbówki.

Czym jest próg małego sprzedawcy?

Dyrektywa zwalnia z odpowiedzialności osoby, które nie przekroczyły jednocześnie 30 transakcji oraz łącznej wartości 2 tys. euro (ok. 8,5 tys. zł). Jeśli którykolwiek z progów zostanie przekroczony, platforma przekaże fiskusowi dane sprzedawcy.

Próg dotyczy samego obowiązku raportowania, nie oznacza automatycznie zwolnienia z podatku, ale decyduje, czy Krajowa Administracja Skarbowa dostanie sygnał.

Streaming. Darowizna czy przychód?

Coraz częściej administracja skarbowa uznaje wpłaty od widzów za przychód (np. z działalności niezarejestrowanej albo pozarolniczej), a nie darowiznę, co wymaga rozliczenia w PIT. Traci tym samym znaczenie popularny wcześniej argument o darowiźnie mieszczącej się w limicie dla III grupy podatkowej.

Dla tej grupy kwota wolna wynosi 5 733 zł (łącznie od jednej osoby w ciągu 5 lat), a po jej przekroczeniu powstaje obowiązek podatkowy. Ponieważ jednak wpłaty za treści publikowane w sieci mają charakter wynagrodzenia, fiskus może zakwestionować traktowanie ich jako darowizn.

Co to oznacza w praktyce?

Krajowa Administracja Skarbowa może porównywać wpływy raportowane przez platformy z zeznaniami podatkowymi i w razie rozbieżności wzywać podatników do złożenia wyjaśnień, korekt i dopłaty podatku wraz z odsetkami. Dotyczy to zarówno sprzedaży rzeczy, najmu przez platformy, jak i działalności twórców internetowych.

Warto prowadzić ewidencję przychodów i kosztów, gromadzić potwierdzenia transakcji oraz - w razie wątpliwości - wystąpić o interpretację indywidualną. Zasada jest prosta: im bardziej powtarzalny charakter mają przychody, tym większe ryzyko, że fiskus uzna je za opodatkowane.

red. / polsatnews.pl