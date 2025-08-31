Weszła w życie powakacyjna korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów. Zmiany oznaczają dla pasażerów szybsze przejazdy, nowe trasy i dodatkowe przystanki. Nadal jednak w niektórych miejscach kraju będą występowały utrudnienia związane z prowadzonymi inwestycjami.

Na trasie Warszawa Centralna - Szczecin Główny pociąg Pendolino po zakończeniu prac modernizacyjnych osiągnie rekordowy czas przejazdu - 4 godziny i 12 minut. Natomiast po zakończeniu robót torowych na Magistrali Podsudeckiej na Dolnym Śląsku czas przejazdu pociągu na odcinku Jawor - Legnica skróci się o 2-3 minuty i zajmie 23-24 minuty.

Między Krakowem a Bielskiem-Białą najszybsze połączenie potrwa 74 minuty. Na odcinku Warszawa - Łódź Fabryczna szybkie kursy "sprinterów" - IC Esperanto i IC Prząśniczka - pokonują trasę w 65 minut.

Powakacyjny rozkład pociągów. Krótsze czasy przejazdu

Na odcinku Jawor - Rogoźnica, po zakończeniu robót od połowy września, przejazd skróci się z 8 do 5 minut.

Inwestycje na trasie Wrocław - Warszawa oraz rewitalizacja linii Tomaszów Mazowiecki - Radom w przyszłości również skrócą czas przejazdu i podniosą prędkość pociągów.

W obowiązującym rozkładzie pojawią się nowe połączenia i trasy. Czeski przewoźnik RegioJet od 18 września uruchomi jedną parę pociągów łączących Kraków z Warszawą. Od 1 października wyruszą w trasy cztery nowe pociągi IC łączące Bielsko-Białą z Krakowem, zatrzymujące się m.in. w Czechowicach-Dziedzicach, Oświęcimiu i Chrzanowie Śródmieściu.

Również od 1 października uruchomiona zostanie kolejna para pociągów IC Pojezierze na trasie Olsztyn - Poznań, zatrzymująca się m.in. w Ostródzie, Iławie, Toruniu Wschodnim i Mogilnie, a od 31 sierpnia Koleje Śląskie uruchomią trzy pary pociągów na trasie Częstochowa - Kraków Główny, które zatrzymają się m.in. na stacjach Dąbrowa Górnicza Południowa i Sosnowiec Maczki, nieobsługiwanych w ruchu pasażerskim w ostatnich latach.

Pociągiem EIC Jantar pojedziemy na Hel do końca września

EIC Jantar na Hel będzie kursował do końca września w weekendy. Utrzymano kursowanie pociągu IC Karkonosze na wydłużonej trasie do Szklarskiej Poręby Górnej, a w przypadku pociągu IC Malinowski zmieniono termin kursowania wagonów do Krynicy-Zdroju na codzienny.

Samorządowy operator Polregio utrzyma sezonowe pociągi na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie do 14 września. Pociągi IC Gałczyński (Warszawa - Świnoujście) oraz IC Merkury (Wrocław - Świnoujście) będą kursować do 5 października. Przedłużono terminy kursów Express Intercity Warszawa - Gdynia.

Codziennie kursować będą IC Lazur (Gdynia - Łódź) oraz IC Zamenhof (Białystok - Warszawa Zachodnia). Po zakończeniu modernizacji przywrócono pełne kursy pociągów IC Hetman, IC Kasztelan i IC Górski z Hrubieszowa. Pociąg IC Hańcza z Krakowa do litewskiej Mockavy nadal będzie miał część składu docierającą bezpośrednio do Giżycka.

W powakacyjnym rozkładzie pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych przystanków kolejowych i udogodnień. Podróżujący pociągami regionalnymi skorzystają z nowo wybudowanych przystanków kolejowych Grabik (woj. lubuskie) i Trzeciewnica (woj. kujawsko-pomorskie) na trasie Bydgoszcz - Nakło nad Notecią.

Ponadto, od niedzieli 31 sierpnia powróciły pociągi na linię kolejową nr 104 na odcinku Chabówka - Rabka-Zdrój w województwie małopolskim. Podróżni w Słupsku będą mogli korzystać z przebudowanego peronu nr 3 w ramach modernizacji linii nr 202 Lębork - Słupsk. 12 września do eksploatacji zostanie oddany tor 1 na zmodernizowanej stacji Olkusz na linii Tunel - Sosnowiec.

Zmiany na kolei od września. Prace modernizacyjne w części kraju

Kolejarze przypominają jednocześnie, że w związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi, w niektórych regionach kraju, takich jak węzeł katowicki, odcinki Lębork - Słupsk, Kościerzyna - Gdańsk Osowa, Ełk - Korsze, Sucha Beskidzka - Żywiec, Jasło - Stróże, Dąbrowa Górnicza - Sosnowiec Główny, Lubliniec - Pludry oraz trasa Wrocław - Warszawa, nadal mogą występować utrudnienia. Chodzi np. o zmienione relacje pociągów czy konieczność przesiadek do komunikacji zastępczej lub wydłużony czas przejazdu.

We wrześniu w Tomaszowie Mazowieckim rozpocznie się przebudowa peronów i budowa przejścia podziemnego, co wiąże się ze zmienioną organizacją ruchu na stacji.

Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe przewidział jeszcze jedną korektę rocznego rozkładu jazdy pociągów 2024/2025, która zaplanowana jest na 26 października 2025 r.