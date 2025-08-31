Pesymistyczna prognoza. "Wojna w Ukrainie może trwać jeszcze długo"

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w wywiadzie dla telewizji ZDF, że omawiane są zachodnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, a nie wysłanie tam wojsk lądowych. Jak ocenił, "wojna może trwać jeszcze długo".

- W obecnych okolicznościach temat wojsk lądowych na Ukrainie nie jest przedmiotem dyskusji - powiedział kanclerz. Za priorytet uznał "wspieranie armii ukraińskiej".

- Zdaję sobie sprawę, że ta wojna może jeszcze długo trwać - dodał Merz.

Kanclerz podkreślił, że wojna nie może zakończyć się kapitulacją Ukrainy. Gdyby jednak państwo ukraińskie poniosło w wojnie porażkę i straciło niezależność, to - jak ostrzegł - Rosja może następnie zaatakować kolejne kraje.

- Wtedy pojutrze może przyjść kolej na nas - dodał szef niemieckiego rządu.

"Intensywnie staramy się doprowadzić do zakończenia wojny"

Wcześniej w sobotę Merz ocenił, że przywódca Rosji Władimir Putin odpowiada "jeszcze większą agresją" na wysiłki krajów Europy i Stanów Zjednoczonych, by doprowadzić do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

- Intensywnie staramy się wszelkimi sposobami doprowadzić do zakończenia tej strasznej wojny - zapewniał.

Zdaniem kanclerza to się jednak nie udaje, bo "wszystkie wysiłki podejmowane w ostatnich tygodniach zostały skontrowane jeszcze bardziej agresywnym postępowaniem reżimu w Moskwie wobec ludności w Ukrainie".

Tym samym w ocenie Merza wojna nie skończy się dopóki nie dojdzie do sytuacji, w której Rosja nie będzie mogła jej dłużej prowadzić z przyczyn gospodarczych, "a być może także militarnych".

Kanclerz stwierdził przy tym, że kraje europejskie "wraz ze Stanami Zjednoczonymi starają się znaleźć wspólną drogę, by to osiągnąć".

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w piątek, że on i Merz będą podczas weekendu rozmawiać telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Zdaniem francuskiego prezydenta Putin oszukał Trumpa, że chce spotkać się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Europejscy politycy przekonują, że z tego powodu powinien zostać zaostrzony reżim sankcyjny wobec Rosji.