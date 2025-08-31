Policjanci apelują do kierowców o bezpieczny powrót do domu w ostatni weekend wakacji. Na drogach pojawi się większa liczba patroli. "Kierowcy, którzy rażąco naruszą przepisy mogą spodziewać się zatrzymania prawa jazdy. Nie ma taryfy ulgowej dla piratów drogowych" - przekazali mundurowi w komunikacie.

Policja przypomina, że ostatni weekend wakacji to okres wzmożonego ruchu na drogach. Mundurowi apelują do kierowców o zdjęcie nogi z gazu i bezpieczny powrót do domu.

ZOBACZ: Nagranie z policjantką obiegło media. "Potraktowałam to jako interwencję"

Ostatnia niedziela wakacji to czas, gdy do dużych miast będą wracać urlopowicze z turystycznych regionów Polski. Dlatego warto zaplanować powrót do domu poza godzinami szczytu. W przeciwnym wypadku możemy utknąć w korkach.

Drogowy powrót z wakacji. Wzmożone kontrole na drogach

Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu w całej Polsce czuwać będą funkcjonariusze drogówki. Policja zapowiada wzmożone kontrole w ostatni weekend sierpnia i pierwszy dzień roku szkolnego.

"Policja prowadzi wzmożone działania kontrolne, zwracając uwagę na: prędkość, stan trzeźwości prawidłowe przewożenie pasażerów, w tym dzieci oraz stan techniczny pojazdów" - przekazali stróże prawa na platformie X.

ZOBACZ: Międzynarodowa akcja na polskich drogach. Policja apeluje do kierowców

Funkcjonariusze przypomnieli też o elementarnych zasadach bezpieczeństwa: przestrzeganiu limitów prędkości, zachowaniu odstępu na drodze i robieniu regularnych przerw, gdy jest się zmęczonym.

Z kolei w poniedziałek 1 września mundurowi będą pilnować bezpieczeństwa na drogach w okolicach szkół, do których po wakacjach wrócą najmłodsi.

Policja ostrzega. "Zero tolerancji dla piratów drogowych"

Na tych, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów, czekają mandaty i inne konsekwencje.

"Kierowcy, którzy rażąco naruszą przepisy mogą spodziewać się zatrzymania prawa jazdy. Nie ma taryfy ulgowej dla piratów drogowych" - przekazali mundurowi w komunikacie. Dodali, żeby pod żadnym pozorem nie wsiadać za kierownice nawet po niewielkiej ilości wypitego alkoholu.

ZOBACZ: Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu. Wzmożone kontrole podczas długiego weekendu

"Pamiętajmy, że kierowanie pojazdem to odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za pasażerów i innych użytkowników dróg" - czytamy w policyjnych serwisach internetowych.