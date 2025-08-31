Obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził Polakom podpaleniami, został deportowany na Ukrainę. Straż Graniczna poinformowała, że 29-latek otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen.

29-letni obywatel Ukrainy kilka dni temu opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym sugerował, że będzie podpalał domy Polaków w odwecie za odebranie niepracującym Ukraińcom 800 plus.

Niedługo później mężczyzna został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Konto, na którym zamieszczono materiał, zostało usunięte.

Groził podpaleniami. Ukrainiec deportowany z Polski

W piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. Dodał wówczas, że "Komenda Stołeczna Policji współpracuje ze Strażą Graniczną, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację".

W niedzielę minister poinformował, że jest finał tej historii. "Obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę" - przekazał w niedzielę wieczorem szef MSWiA na platformie X.

Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak mężczyzna zostaje przywieziony na granicę, a następnie zostaje wypuszczony z pojazdu przez funkcjonariuszy SG i z walizką udaje się w stronę Ukrainy.

‼️ Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy @Straz_Graniczna przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę. pic.twitter.com/tsQ7eT7Xul — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 31, 2025

Straż Graniczna poinformowała, że 29-latek otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen.

