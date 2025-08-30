Otworzyła szafkę i zamarła. Służby poszukują właściciela

Polska
Otworzyła szafkę i zamarła. Służby poszukują właściciela
Straż Miejska Łódź

Strażnicy miejscy z Łodzi szukają właściciela węża, który został znaleziony w kuchni jednego z mieszkań przy ul. Urzędniczej. Gad schował się w szafce.

Strażnicy miejscy z Łodzi zostali ostatnio wezwani do jednego z mieszkań przy ulicy Urzędniczej. Właściciele zaalarmowali służby ponieważ natknęli się na dużego węża. 

Właściciel węża poszukiwany

Gad jakimś cudem dostał się do mieszkania i schował się w kuchennej szafce. Jak się okazało był to pyton królewski. 

 

Strażnicy odłowili węża, a zdjęcia z akcji zamieścili w mediach społecznościowych.

 

Teraz funkcjonariusze szukają jego właściciela. "Czy ktoś rozpoznaje swoją zgubę? (...) Właściciela prosimy o kontakt wiadomości prywatnej" - czytamy we wpisie.

 

 

 

 

W komentarzach pod postem znajduje się też relacja kobiety, która znalazła węża. Jak zaznaczyła gad najpierw "narobił bałaganu w łazience". Domownicy jednak nie słyszeli tego, co się dzieje, bo spali.

 

Ślady obecności węża zmusiły domowników do rozpoczęcia poszukiwań. Te przyniosły rezultat dopiero następnego wieczora, bo zwierzę sprytnie schowało się w szafce w kuchni.

 

"Poza tym wąż siedział spokojnie, mimo przeszukania pozostał niezauważony, pewnie się dobrze ukrył z tyłu, a że jest łagodny i hodowlany, to siedział sobie cicho" - napisała kobieta. 

ap / polsatnews.pl
KUCHNIAŁÓDŹPOLSKASTRAŻ MIEJSKASZAFKAWĄŻWŁAŚCICIEL

