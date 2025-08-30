Wiceprzewodniczący włoskiej Izby Deputowanych Giorgio Mule złożył projekt ustawy zakładającej ustanowienie w kraju Dnia Ciszy. W opinii polityka pomysł ma sens, ponieważ "ludzie są przebodźcowani" i wszystkim towarzyszy nieustanny hałas, m.in. ten informacyjny czy też psychologiczny. - Cisza może być formą kuracji – argumentuje Mule.

Polityk współrządzącego Włochami ugrupowania Forza Italia zaproponował w projekcie ustawy, by Dniem Ciszy ogłosić 17 września, gdy Kościół katolicki obchodzi święto stygmatów świętego Franciszka z Asyżu. Upamiętnia ono dzień, w którym święty w 1224 roku otrzymał stygmaty.

Włochy. Projekt ustawy ws. ustanowienia Dnia Ciszy

We wniosku Mule zwrócił się do parlamentu, by zaaprobował inicjatywy w szkołach i instytucjach państwa, których celem jest "promowanie i szerzenie we włoskim społeczeństwie świadomości ciszy jako zasobu ludzkiego, kulturowego, edukacyjnego i duchowego".

Włoski polityk, były dziennikarz, powiedział agencji informacyjnej AdnKronos, że warto zatrzymać się po to, by pomilczeć.

- Żyjemy w epoce, którą charakteryzuje stały hałas. Nadmiar zewnętrznych bodźców i prędkość, z jaką napływają treści, osądy i różne zachęty stopniowo negatywnie wpływają na naszą umiejętność uwagi, jakość słuchania, równowagę emocjonalną, kreatywność i przede wszystkim dobrostan psychiczny - podkreślił deputowany.

Jego zdaniem Dzień Ciszy miałby służyć temu, by "zwolnić, wsłuchać się w siebie, odzyskać wewnętrzną równowagę, odnaleźć sens relacji".

Nietypowy wniosek we włoskim parlamencie. "Cisza może być formą kuracji"

Giorgio Mule położył też nacisk na filozoficzną wartość praktykowania milczenia i słuchania.

- Cisza w wielu sytuacjach, także w szkole i w warunkach terapii okazuje się skuteczna w krzewieniu odporności poznawczej, zdolności do refleksji i w zarządzaniu konfliktami - zauważył.

Wiceprzewodniczący Izby Deputowanych przypomniał także w projekcie ustawy, że inne kultury i religie uznały wartość ciszy.

Zaproponował, by w ramach dedykowanego jej dnia organizowane były różne inicjatywy w szkołach, wspólnotach, stowarzyszeniach, parafiach, na uniwersytetach, w więzieniach, placówkach służby zdrowia. Jako przykład podał wspólne ćwiczenie ciszy, sesje medytacji.

Także radio i telewizja powinny celebrować wtedy ciszę - dodał Giorgio Mule.

- Cisza może być formą kuracji i jako taka zasługuje na instytucjonalne uznanie - uważa włoski polityk.