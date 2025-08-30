Szwedzi modernizują swoją flotę. Konstruują wyjątkowego drona

Szwedzi modernizują swoją flotę. Konstruują wyjątkowego drona
Szwedzka marynarka wojenna. Zdjęcie przykładowe

Szwedzkie Siły Zbrojne opracowują nowoczesnego, podwodnego drona, którego zadaniem będzie monitorowanie i odpieranie zagrożeń na Morzu Bałtyckim. Maszyna powstanie przy współpracy z koncernem Saab.

Według szwedzkiego wojska przypominający miniaturowy okręt podwodny, 6-metrowy obiekt będzie wypływać z portu lub z większej jednostki.

 

Podwodne drony będą mogły w przyszłości przejąć część najbardziej niebezpiecznych zadań od czterech okrętów podwodnych szwedzkiej marynarki wojennej. Docelowo zakłada się uzbrojenie bezzałogowców w miny lub torpedy.

Podwodny dron na Bałtyku. Morze priorytetem dla Szwedów

"Znaczna część szwedzkiego importu i eksportu odbywa się drogą morską, a wzdłuż dna morskiego biegną kable i rury, które dostarczają nam na przykład internet i energię" - czytamy w komunikacie Szwedzkich Sił Zbrojnych.

 

W oświadczeniu zapewniono, że współpraca z Saabem umożliwi "szybki rozwój zaawansowanych systemów, które wzmacniają potencjał morski Szwecji i chronią infrastrukturę cywilną".

 

"W ramach wspólnego projektu opracujemy i zademonstrujemy system LUUV (Large Uncrewed Undersea Vehicle). LUUV to duży, bezzałogowy i autonomiczny dron podwodny, podobny do miniaturowej łodzi podwodnej bez załogi" - dodano.

 

Obecnie trwają pracę nad prototypem maszyny. Latem przyszłego roku planuje się wykonanie pierwszych prób gotowego egzemplarza na morzu. Jeśli próby będą udane, to bezzałogowiec wejdzie do produkcji seryjnej.

Mateusz Balcerek / ar / polsatnews.pl
