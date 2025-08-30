Rosyjski atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Dyżurne pary myśliwskie zostały poderwane do patrolowania przestrzeni powietrznej Polski po nocnym ataku Rosji w Ukrainie. Systemy radiolokacyjne osiągnęły stan najwyższej gotowości - poinformowało na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ. W nocy wojska rosyjskie intensywnie ostrzelały dwa rosyjskie obwody.

"W związku z kolejnym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - czytamy w sobotnim komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dodano, że zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.

Wojna na Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

Zmasowany atak rosjan na dwa ukraińskie obwody

Rosja dokonała w nocy z piątku na sobotę zmasowanego ataku na obwód dnipropietrowski (południowo wschodnia Ukraina) - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Serhij Lysak. Atakowany był też obwód zaporoski.

"Były eksplozje. Atakowane są Dnipro i Pawłograd" - napisał Lysak apelując do mieszkańców aby pozostali w domach. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegła, że w kierunku obwodu lecą pociski samosterujące.

Gubernator położonego dalej na południe obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow również poinformował o wybuchach i przerwach w dostawie prądu. Opublikował też na Telegramie zdjęcie palącego się domu w stolicy obwodu - Zaporożu.

"Rosjanie zaatakowali miasto co najmniej trzema dronami" - napisał Fedorow.

W ubiegły wtorek władze w Kijowie po raz pierwszy przyznały, że wojska rosyjskie wdarły się do obwodu dnipropietrowskiego o czym wcześniej informowała Moskwa.