Niespodziewany finał kontroli. "Zbiegli w kierunku Niemiec"

Dwóch kurierów, którzy przewozili trzech nielegalnych migrantów zostało zatrzymanych w okolicy miejscowości Buk (woj. zachodniopomorskie) – poinformowała w sobotę na platformie X Straż Graniczna. Dwóch cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec.

Straż Graniczna poinformowała w sobotę w mediach społecznościowych, że w rejonie Buku (powiat policki) zatrzymano dwóch kurierów, którzy przewozili trzech nielegalnych migrantów.

"Podczas prowadzonej kontroli drogowej dwóch cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec. Trzeci z nich, obywatel Afganistanu, został zatrzymany" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, w rejon zdarzenia natychmiast skierowano dodatkowe patrole Straży Granicznej oraz policję. Powiadomiona został też strona niemiecka.

Kurierzy - 56-letni Polak oraz 54-letnia Białorusinka zostali doprowadzeni do placówki Straży Granicznej w Szczecinie celem przeprowadzenia czynności administracyjnych i procesowych.

Straż Graniczna podkreśliła, że w trakcie zajścia nie doszło do napaści na funkcjonariuszy SG.

240 cudzoziemców odesłanych do swoich krajów

W piątek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG poinformował, że od początku roku funkcjonariusze tego oddziału zatrzymali i zobowiązali do natychmiastowego powrotu do krajów pochodzenia 240 cudzoziemców. - Wśród nich dominowali obywatele Ukrainy, Gruzji i Mołdawii – przekazał por. SG Paweł Biskupik.

Jak wyjaśnił rzecznik, chodzi o obcokrajowców stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym kraju. Wszyscy oni pod eskortą funkcjonariuszy SG zostali doprowadzeni do lotniczego lub lądowego przejścia granicznego i odesłani do krajów pochodzenia.

Tylko w tym tygodniu funkcjonariusze tego oddziału SG zatrzymali 10 takich osób. Byli to obywatele Ukrainy, Gruzji i Turkmenistanu.

- Cudzoziemcy ci dopuścili się licznych naruszeń prawa m.in.: prowadzili samochody w stanie nietrzeźwości, pomimo wcześniej nałożonych sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, dokonywali włamań, dopuścili się znieważenia funkcjonariuszy, nie wykonywali decyzji nakazujących im powrót i przebywali w Polsce nielegalnie – powiedział por. Biskupik.

Dodał, że zatrzymani mężczyźni otrzymali nie tylko nakazy opuszczenia Polski, ale i wieloletnie zakazy ponownego wjazdu do państw strefy Schengen.

Nadodrzański Oddział SG z komendą w Krośnie Odrzańskim obejmuje zasięgiem działania woj. lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Długość chronionej przez niego granicy wynosi 716 km, w tym 278 km z Niemcami i 438 km z Czechami; jego funkcjonariusze pełnią służbę na lotniskach: Poznań-Ławica, Wrocław-Strachowice i Zielona Góra-Babimost.

