Pogoda w ostatni weekend wakacji nie będzie sprzyjała wypoczynkowi. Wydano nowe ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami z silnym deszczem oraz żółte alerty przed upałami. Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w czasie wyładowań atmosferycznych porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 75 km/h.

Ostrzeżenie II stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje w części woj. małopolskiego i śląskiego - tam do niedzieli do godz. 10 mogą pojawić się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, burze z porywami wiatru do 70 km/h i grad. Wysokość opadu miejscami wyniesie do 60 mm.

Ostrzeżenie I stopnia przed silnym deszczem z burzami objęło woj. kujawsko-pomorskie i częściowo woj. pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, mazowieckie, małopolskie i śląskie. Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h i możliwy grad. Wysokość opadu miejscami osiągnie do 50 mm. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 10 w niedzielę.

Pogoda na weekend. Alerty w kilkunastu województwach

Do godz. 20 w sobotę aktualne pozostaną ostrzeżenia II stopnia przed upałem w woj. lubelskim i części woj. podkarpackiego, mazowieckiego i podlaskiego. Na tym obszarze prognozowany jest upał z temperaturą maksymalną w dzień do 32 st. C, a w nocy do 21 st. C.

Natomiast alertem I stopnia przed upałem objęto część woj. podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Termometry w tych województwach do godz. 18 w sobotę mogą wskazywać do 31 st. C.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Z kolei ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.