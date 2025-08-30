Wrzesień pod znakiem upałów. Na termometrach nawet 34 st. C

Fala upałów, która w ostatnich dniach nadciągnęła do Polski, wcale nie będzie ostatnią w tym roku. Chociaż wakacje dobiegają końca, temperatura w dalszym ciągu będzie iście plażowa. W połowie września możemy się spodziewać temperatur dochodzących do 34 stopni Celsjusza.

Końcówka wakacji mija nam pod znakiem pogodowych alertów. W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydałostrzeżenia przed burzami z silnym deszczem oraz upałem.

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni temperatura w dalszym ciągu będzie iście plażowa.

Pogoda długoterminowa na wrzesień. Uderzenie upałów

Z długoterminowej prognozy pogody przedstawionej przez Polsat News wynika, że już pierwszego dnia po wakacjach termometry wskażą do 30 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej będzie we wtorek, kiedy temperatura wzrośnie do 32 stopni.

ZOBACZ: Włoscy politycy mogą ustanowić Dzień Ciszy. Jest projekt ustawy

W kolejnych dwóch dniach upał chwilowo odpuści - temperatura nie powinna przekroczyć 30 stopni. Od piątku czeka nas kolejny wzrost i powrót fali upałów.

Seria najcieplejszych dni nadejdzie w poniedziałek 8 września. Od tego dnia do środy odczuwalna temperatura wzrosnie nawet do 33-34 stopni Celsjusza.

WIDEO: Długoterminowa prognoza pogody na wrzesień

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W czwartek (11 września) i w piątek (12 września) temperatury znowu spadną i nie powinny przekroczyć 25 stopni. W połowie września sytuacja znów ulegnie zmianie i termometry będą pokazywać ponad 30 stopni.

Ponadto w związku z prawdopodobnym brakiem opadów w pierwszym tygodniu nowego miesiąca, niewykluczone że w niektórym obszarom może grozić susza hydrologiczna.