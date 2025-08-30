Amerykańskie prywatne firmy wojskowe mogłyby zostać wysłane na Ukrainę w ramach długoterminowego planu pokojowego - przekazał brytyjski "The Telegraph". Prezydent USA Donald Trump miał sondować taką możliwość w rozmowach z europejskimi sojusznikami.

Plan ten jest opracowywany jako obejście tego problemu po tym, jak prezydent USA obiecał, że amerykańskie wojska nie będą stacjonować na Ukrainie - donosi "The Telegraph".

Amerykańscy kontrahenci mogliby zostać wysłani, aby pomóc w odbudowie ukraińskich linii obrony, nowych baz i ochronie amerykańskich przedsiębiorstw.

Wojna na Ukrainie. USA wyśle prywatne wojsko do ochrony pokoju?

Obecność prywatnych żołnierzy działałaby jako środek odstraszający, zniechęcający Władimira Putina do złamania ewentualnego zawieszenia broni.

Fortyfikacje na linii frontu i pobliskie bazy mogłyby zostać zbudowane przez amerykańskich prywatnych kontrahentów wojskowych, tak jak miało to miejsce w Iraku i Afganistanie - twierdzą brytyjscy dziennikarze.

Plan jest omawiany wraz z szeregiem innych tzw. gwarancji bezpieczeństwa - opracowanych przez koalicję chętnych pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i Francji - które staną się podstawą długoterminowego planu pokojowego.

Brytyjski dziennik twierdzi, że wysłanie amerykańskich prywatnych oddziałów na Ukrainie byłoby postrzegane jako istotny impuls dla mocarstw europejskich, które chcą amerykańskiego poparcia dla ewentualnego porozumienia pokojowego.

Amerykanie nie chcą wysyłać konwencjonalnych sił na Ukrainę

Biały Dom nadal sprzeciwia się wysyłaniu własnych wojsk na Ukrainę, ale zgodził się na szerokie poparcie dla wykorzystania sił europejskich jako podstawy ewentualnego porozumienia pokojowego.

Źródło gazety podało, że prywatnie zakontraktowani mundurowi są posiadaczami amerykańskich paszportów, co skutecznie odstrasza Putina.

Urzędnicy twierdzą, że korzystanie z usług prywatnych firm ochroniarskich pozwoliłoby Trumpowi rozwiać obawy swoich zwolenników, którzy sprzeciwiają się zagranicznej interwencji, a jednocześnie zapewniłoby mu kolejną umowę biznesową, którą będzie mógł promować.