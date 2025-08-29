Trąba powietrzna w Wielkopolsce. Dzieci uwięzione na wyspie

W okolicach Gniezna w Wielkopolsce przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła liczne szkody - powyrywała drzewa z korzeniami i przewracała samochody. Jak podają lokalne media, podczas gwałtownego ataku żywiołu doszło również do niebezpiecznej sytuacji na jeziorze - silny wiatr porwał rowerek wodny, na którym znajdowały się dziewczynki, odcinając im drogę powrotu na brzeg.

W piątek po południu, około godziny 15:00, nad Gnieznem przeszła silna burza, która przyniosła niebezpieczne zjawisko - pojawiła się trąba powietrzna. Żywioł przetoczył się przez część miasta, powodując liczne uszkodzenia.

Trąba powietrzna w Wielkopolsce. W sieci pojawiają się nagrania

Według ekspertów serwisu BurzeInfo "liczne szkody w drzewostanie, chaotyczne ułożenie gałęzi i konarów wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo zejścia trąby powietrznej. Istnieją również materiały, które potwierdzają rotację i wystąpienie tornada".

Lokalny serwis "Głos Wielkopolski" informuje, że podczas nagłego załamania pogody doszło do niebezpiecznej sytuacji - na wyspie jednego z jezior utknęły cztery dziewczynki. Podczas silnego wiatru odpłynął im rowerek wodny i nie mogły wrócić na brzeg. Po chwili jednak na miejscu zjawiły się służby ratunkowe, które odholowały je na brzeg.

W sieci pojawiają się pierwsze zdjęcia nagrania przedstawiające skutki uderzenia żywiołu. Widać na nich, jak wiatr przewrócił zapakowanego busa na ulicy Wrzesińskiej.

W okolicach Gniezna kilkadziesiąt minut temu przeszła trąba powietrzna. Spływają pierwsze zdjęcia

Inne materiały pokazują drzewa powyrywane z korzeniami, liczne gałęzie leżące na ulicach oraz m.in. wywróconą przyczepę kempingową.

Niedawno w Gnieźnie i bliskiej okolicy doszło do wystąpienia trąby powietrznej! Zjawisko wygenerowało liczne szkody wiatrowe w rejonie, a nadsyłane nagrania i szkody, potwierdzają kontakt z ziemią.

Niedawno w Gnieźnie i bliskiej okolicy doszło do wystąpienia trąby powietrznej! Zjawisko wygenerowało liczne szkody wiatrowe w rejonie, a nadsyłane nagrania i szkody, potwierdzają kontakt z ziemią.

O godzinie 16:05 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało alerty do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym powiatów mogileńskiego i inowrocławskiego. Ostrzeżenie dotyczyło silnego wiatru oraz burz, mających wystąpić w regionie.

Upały i burze. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą

W piątek ostrzeżenia meteorologiczne wydane przez IMGW obejmują znaczną część kraju. IMGW poinformowało, że w piątek obowiązywać będą alerty przed silnym deszczem z burzami oraz burzami I stopnia, a także przed upałem I i II stopnia.

Alertami I stopnia przed silnym deszczem z burzami objęto województwo zachodniopomorskie oraz część województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Prognozowane są tam opady od 30 do 40 milimetrów, którym mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h oraz grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać w piątek od godziny 14 do 22.

Dodatkowe ostrzeżenia I stopnia przed burzami wydano dla województwa dolnośląskiego oraz części Wielkopolski i Lubuskiego. Miejscami mogą tam wystąpić intensywne opady deszczu od 15 do 25 mm, wiatr osiągający prędkość do 70 km/h, a także grad.

IMGW wydało również ostrzeżenia I stopnia przed upałem dla części województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego, a także dla Podkarpacia i Małopolski. Temperatura maksymalna wyniesie tam od 29 do 31 stopni Celsjusza. Alerty będą obowiązywać do piątku, do godziny 20.

Nadal aktualne są ostrzeżenia II stopnia przed upałem, które obejmują województwa: śląskie, świętokrzyskie, lubelskie oraz części podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, łódzkiego i podlaskiego. Na tych obszarach prognozuje się temperaturę do 32 stopni Celsjusza w dzień i do 21 stopni w nocy. Ostrzeżenia obowiązują do piątku, do godziny 20, z prawdopodobieństwem ich wystąpienia ocenianym na 80 procent.