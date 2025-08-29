Reprezentacyjna emerytura nie trwała zbyt długo. Jan Urban zaskoczył
Kamil Grosicki, który w czerwcu zakończył karierę w biało-czerwonych barwach, wraca do reprezentacji Polski. Jan Urban powołał piłkarza na mecze z Holandią i Finlandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata w 2026 roku. Decyzją selekcjonera, w kadrze znalazł się także Robert Lewandowski, który odzyska opaskę kapitana.
Kariera reprezentacyjna Kamila Grosickiego miała zakończyć się w czerwcu, kiedy to wystąpił w pożegnalnym meczu przeciwko drużynie Mołdawii. Kapitan Pogoni Szczecin zszedł wówczas z boiska, rozgrywając w sumie 95 spotkań w kadrze narodowej. O zamiarze odejścia z reprezentacji Polski informował po nieudanym Euro 2024.
W piątek wiadomość o powrocie z reprezentacyjnej emerytury przekazał Polski Związek Piłki Nożnej, podając listę powołań do reprezentacji. Wśród 25 piłkarzy, których wskazał selekcjoner Jan Urban, znalazł się ponadto Robert Lewandowski.
Kamil Grosicki w reprezentacji. Robert Lewandowski odzyskał opaskę kapitana
Dla napastnika Barcelony nadchodzące mecze również będą swoistym powrotem. Lewandowski w czerwcu zrezygnował z udziału w zgrupowaniu kadry, a po odebraniu mu opaski kapitana przez ówczesnego selekcjonera Michała Probierza postanowił do odwołania zawiesić karierę reprezentacyjną. 12 czerwca Probierz podał się do dymisji.
- Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej - zapowiedział Jan Urban.
Kiedy gra Polska? Eliminacje do mistrzostw świata w 2026 roku
Selekcjoner przekazał, że Piotr Zieliński - który wcześniej przejął opaskę po Lewandowskim - zostanie wicekapitanem reprezentacji, a rolę trzeciego kapitana przypadnie Janowi Bednarkowi. Zawodnicy mieli dowiedzieć się o tym pierwsi, jeszcze przed mediami.
Reprezentacja Polski zagra przeciwko Holandii 4 września o godz. 20:45 na stadionie w Rotterdamie. Drużynę Finlandii podejmie zaś 7 września o godz. 20:45 w Chorzowie.