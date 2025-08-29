Do sierpnia 2025 roku w wojnie w Ukrainie zginęło blisko 126 tysięcy rosyjskich żołnierzy - wynika z raportu niezależnych portali Meduza i Mediazona. Dziennikarze podkreślają, że faktyczna liczba ofiar może być jeszcze większa. Statystyczny rekord strat po stronie Rosji padł w zeszłym roku - co, jak zauważają autorzy, może mieć nieoczywistą przyczynę, niezwiązaną z działaniami na froncie.

Z opublikowanego w piątek przez Meduzę i Mediazonę raportu wynika, że do sierpnia bieżącego roku straty Rosji w wojnie z Ukrainą wyniosły około 219 tys. ofiar. Liczba ta obejmuje wszystkie przypadki, a więc nie tylko osoby zmarłe, lecz także zaginione oraz ranne na tyle poważnie, że ich powrót na front jest niemożliwy.

Jeżeli chodzi o rosyjskich żołnierzy, którzy stracili życie w czasie agresji na Ukrainę, to z danych pozyskanych przez portale wynika, że ich liczba wynosi co najmniej 125 681.

Straty Rosjan drastycznie wzrosły. Media wskazują przyczynę

Analizując informacje z otwartych źródeł, dziennikarze Meduzy i Mediazony ustalili, że straty po stronie rosyjskiej drastycznie wzrosły szczególnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

O ile w 2023 roku na froncie zaginęło około 50 tys. rosyjskich żołnierzy, o tyle w 2024 roku - już około 93 tysiące. Rekord potwierdzonej śmiertelności mężczyzn odnotowany w listopadzie 2024 roku wynosił około 3000 osób tygodniowo.

"Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że od drugiej połowy 2024 roku rosyjskie sądy otrzymują masowo pozwy o uznanie żołnierzy za zaginionych lub zmarłych" - czytamy w raporcie.

Zestawienia Meduzy i Mediazony - to najobszerniejsze z dostępnych raportów dotyczących liczby zabitych na wojnie Rosjan. Dziennikarze pozyskują dane, analizując informacje znajdujące się w ogólnodostępnych źródłach, takich jak rejestr spraw spadkowych, wokandy sądowe, komunikaty organów samorządowych, ale także profile rodzin żołnierzy na portalach społecznościowych i kanały tematyczne na internetowych komunikatorach.

Liczba zabitych i rannych w wojnie w Ukrainie. Straty jednej strony są wyższe

Portale Mediazona i Meduza zwracają uwagę, że zebrane przez nie informacje pokrywają się z publikacjami mediów zachodnich. Te, powołując się na dane wywiadowcze, również podają, że łączne straty po stronie rosyjskiej sięgają setek tysięcy.

Dziennikarze nie mają jednak wątpliwości, że w rzeczywistości mogą one być o wiele wyższe, bowiem publikowane przez stronę rosyjską raporty są wyraźnie zaniżone, zaś otwarte źródła nie muszą zawierać wszystkich danych dotyczących żołnierzy zaginionych na froncie.

Według zachodnich służb wywiadowczych łączna liczba strat Rosji i Ukrainy może sięgnąć miliona zabitych i rannych, przy czym straty rosyjskie szacowane są jako wyższe.