Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku popularnych ciastek. Powodem decyzji jest nieprawidłowe oznakowanie produktu - na opakowaniu zabrakło informacji o obecności trzech alergenów. Ich spożycie mogłoby stanowić zagrożenie dla osób uczulonych, narażając je na wystąpienie reakcji alergicznych.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o dobrowolnym wycofaniu z rynku trzech partii kremowych ciasteczek klonowych produkcji kanadyjskiej firmy VIANDS Sp. z o.o.

Decyzja została podjęta po skardze konsumenckiej i dotyczy braków w oznakowaniu produktu w języku polskim.

Na oryginalnej etykiecie produktu wskazano obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj, jednak w polskim oznakowaniu nie zamieszczono tej informacji. Spożycie produktu przez osoby uczulone na te alergeny może wywołać reakcję alergiczną - wskazuje GIS.

GIS ostrzega przed ciastkami. Podano szczegóły produktu

Nazwa: Kremowe ciasteczka klonowe z oryginalnym, kanadyjskim syropem klonowym, 400 g



Numery partii i daty minimalnej trwałości: 24052 - 03.09.2025; 24355 - 09.07.2026; 34625 - 30.12.2026

Kraj pochodzenia: Kanada



Dystrybutor w Polsce: VIANDS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 05-600 Grójec

Firma VIANDS Sp. z o.o. poinformowała, że niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęła proces wycofania produktu i przygotowała poprawioną etykietę, uwzględniającą obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują przebieg akcji.

"Osoby uczulone na soję, mleko lub jaja nie powinny spożywać wskazanych w komunikacie partii ciasteczek" - ostrzega GIS.

GIS ostrzega przed ciastkami klonowymi