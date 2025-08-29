Od września widzowie Polsat News będą mogli śledzić telewizyjną odsłonę popularnego podcastu "Polityczny WF". Program pod nazwą "Polityczny WF z gościem" zadebiutuje 6 września i będzie emitowany w każdą sobotę o godzinie 19:50.

"Polityczny WF" to ponad 40-minutowa rozmowa prowadzona przez Piotra Witwickiego, dyrektora Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, oraz Marcina Fijołka, prowadzącego "Graffiti" i reportera "Wydarzeń". Gospodarze wraz z zaproszonym gościem komentują bieżące wydarzenia polityczne, odsłaniają kulisy życia publicznego i analizują zjawiska, które kształtują krajową scenę polityczną.

"Polityczny WF z gościem" w soboty w Polsat News

Nowa, telewizyjna wersja programu to szansa, by widzowie Polsat News zobaczyli rozmowy, które dotąd można było śledzić wyłącznie w internecie. Dynamiczna formuła i połączenie publicystyki z luźniejszym stylem dyskusji mają sprawić, że polityka stanie się bliższa i bardziej zrozumiała.

Podcast wideo "Polityczny WF" nadal będzie dostępny w każdy piątek w Interii, a wszystkie odcinki pojawią się także na najpopularniejszych platformach streamingowych: YouTube, Spotify i Apple Podcasts. "Polityczny WF" w okresie od stycznia do czerwca 2025 wygenerował w Interii 10,2 mln wyświetleń.



"Polityczny WF z gościem" - od 6 września, w soboty o 19:50 w Polsat News.

