Polacy wskazali, któremu politykowi ufają najbardziej. Powrót na pozycję lidera

Radosław Sikorski liderem w sondażu zaufania do polityków. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki. Podium zamyka natomiast prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na końcu zestawienia znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Prezes PiS został natomiast liderem rankingu braku zaufania.

Sondaż przeprowadził IBRiS na zlecenie Onetu. W sierpniu zaufanie do Sikorskiego zadeklarowało 41,8 proc. respondentów (spadek o 0,4 pkt. proc), a do Nawrockiego 41,3 proc. (spadek o 5,5 pkt proc.). Z kolei brak zaufania do polityków wyraziło odpowiednio 45,4 proc. i 48 proc. respondentów. Pozostali wypowiedzieli się o nich obojętnie.

ZOBACZ: Sikorski przypomniał o obietnicach prezydenta. "Może być trochę wstyd"

Rafał Trzaskowski, który zajął trzecie miejsce, uzyskał wynik 39,9 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.). Nie ufa mu natomiast ponad połowa badanych Polaków - 51,7 proc.

Sondaż zaufania. Zmiany w zestawieniu

Dalej, już za podium, znalazł się Donald Tusk. Wynik premiera to 36,4 proc. w rankingu zaufania. Kolejno w zestawieniu są Magdalena Biejat (35,8 proc.), Mateusz Morawiecki (35,2 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc.) oraz Andrzej Duda (34,3 proc.).

Ponadto duży spadek - jak podkreślił Onet - widać w przypadku Sławomira Mentzena. Jeden z liderów Konfederacji stracił 6,3 pkt proc. do poprzedniego badania, wobec czego jego obecny wynik to 28,9 proc. Przy tym politykiem, który ma najgorszą opinię w sondażu zaufania, okazał się Jarosław Kaczyński. Zaufanie do prezesa PiS zadeklarowało 26,7 proc. badanych, a jego brak - 58,7 proc. badanych.

ZOBACZ: Nowe informacje ws. katastrofy w Radomiu. "Plan został zmieniony"

Na końcu zestawienia uplasował się Szymon Hołownia z wynikiem 20,3 proc. w sondażu. W przypadku marszałka Sejmu zmniejszył się jednak odsetek osób, które mu nie ufają - z 62,9 proc. do 48,6 proc.

Liderzy braku zaufania. Na czele Jarosław Kaczyński

W odwróconym rankingu, liderem braku zaufania został wspomniany już Jarosław Kaczyński. Jako drugiego najmniej zaufanego polityka respondenci wskazali Mateusza Morawieckiego (54,6 proc.), a jako trzeciego - Donalda Tuska (53 proc.).

Jak zauważyli dziennikarze Onetu, poza Magdaleną Biejat, Piotrem Zgorzelskim i Krzysztofem Gawkowskim wszyscy politycy mają ujemny bilans zaufania. Przy ich nazwiskach przeważają odpowiedzi negatywne. Najgorzej pod tym względem wypada Jarosław Kaczyński (-32 pkt proc.), Szymon Hołownia (-28,3 proc.) oraz Sławomir Mentzen (-23,8 proc.).