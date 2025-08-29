Pobicie byłego ministra zdrowia. Prokuratura stawia zarzuty

Prokuratura przekazała, że skierowała dwa wnioski o tymczasowy areszt dla podejrzanych sprawców pobicia Adama Niedzielskiego. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty.

- Postępowanie z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach zostało przejęte do Prokuratury Okręgowej, a więc o szczebel wyżej. Stało się tak z uwagi na wagę i złożoność kwalifikacji prawnej, z jaką mamy tutaj do czynienia - przekazał Prokurator Okręgowy Krzysztof Czyżewski.

- W związku z charakterem tego zdarzenia, jego oceną materiału dowodowego dokonanego przez prokuratora, który prowadzi to śledztwo, podjęliśmy decyzję, że w dniu dzisiejszym skierowane zostaną dwa wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych (...) - poinformował.

- Wszyscy chyba się zgodzimy, że postępuje brutalizacja życia publicznego. (...) To było zrozumiałe i - że tak powiem - dosadne, że nie ma żadnej zgody organów ścigania, myślę, że i organu sprawiedliwości, na to, żeby jakakolwiek opcja polityczna była powodem do ataków fizycznych czy choćby zagrożenia - mówił.

- Chcę podkreślić, że pokrzywdzony (...) pan były minister Adam Niedzielski zaatakowany został w centrum miasta (...), w biały dzień i bez powodu (...). Uderzony, przewrócony, a następnie kopany przez obu podejrzanych - relacjonował prokurator.

W znacznej mierze te określenia, których użyłem, dla prawników, karnistów determinują przyjętą kwalifikację prawną

- W dniu dzisiejszym zakończyliśmy czynności z oboma sprawcami tego zdarzenia. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w sporządzonych protokołach. Mnie się to, proszę państwa, kojarzy, taka sytuacja, ona może nie jest do końca analogiczna (...), ale z tragicznie zamordowanym prezydentem Gdańska panem Adamowiczem - mówił.

Zarzuty dla podejrzanych o pobicie Adama Niedzielskiego

- Prokurator przedstawił obu podejrzanym zarzuty. Zarzuty dokonania wspólnie w porozumieniu pobicia pokrzywdzonego, co naraziło go na bezpośrednie niebezpieczeństwo, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania w dacie zdarzenia gróźb pozbawienia pokrzywdzonego życia - przekazała prok. Krystyna Gołąbek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

- Dodatkowo prokurator, po analizie materiału dowodowego, przyjął, że sprawcy podejrzani działali z powodu przynależności politycznej Adama Niedzielskiego. Pokrzywdzony nie był tutaj przypadkową ofiarą. Podejrzani wiedzieli, z kim mają do czynienia, upewnili się, że jest to Adam Niedzielski, (...) a dopiero potem pokrzywdzony został zaatakowany - mówiła prokurator.

