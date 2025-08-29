Nadchodząca noc przyniesie niebezpieczne zjawiska pogodowe. W części województw na południu kraju RCB i IMGW ostrzegły przed intensywnymi opadami deszczu, które mogą prowadzić do podtopień, natomiast na północy prognozowane są burze z gradem i porywistym wiatrem. W mocy są również ostrzeżenia przed upałem.

Alert II stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje w części woj. lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Na tym obszarze prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu wyniesie od 30 mm do 50 mm, miejscami do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, a lokalnie także grad. Alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godz. 23 w piątek do godz. 9 w sobotę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Alertami I stopnia przed silnym deszczem z burzami objęto województwo zachodnio-pomorskie, pomorskie, oraz część woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego. Na obszarze tym prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu osiągnie od 20 mm do 40 mm. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h, a także grad.

Ostrzeżenia w zależności od regionu obowiązywać będą w piątek od godz. 14 do godz. 22 lub od godzin nocnych w piątek do godz. 9-10 w sobotę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Niebezpiecznie nad wybrzeżem. Alert RCB dla trzech województw

Alert przed burzami do osób przebywających na terenie ośmiu powiatów w woj. warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim przesłało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Wiadomość o treści: "Uwaga! Dziś (29.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" został wysłany do odbiorców przebywających na terenie miasta Elbląga, powiatu elbląskiego i braniewskiego (woj. warmińsko-mazurskie), powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego (woj. kujawsko-pomorskie) oraz powiatów sztumskiego, malborskiego i nowodworskiego (woj. pomorskie).

Nadal aktualne są ostrzeżenia II stopnia przed upałem w woj. lubelskim i części woj. podkarpackiego, mazowieckiego i podlaskiego. Na tym obszarze prognozowany jest upał z temperaturą maksymalną w dzień do 32 st. C, a w nocy do 21 st. C.

Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20 w sobotę, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska IMGW ocenia na 80 proc.