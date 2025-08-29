Wciąż nie znamy przyczyn katastrofy F-16 w Radomiu. - To, co wykonał pan major budzi pewne obawy co do tego, czy był na tyle wypoczęty, aby wykonać tę wiązankę figur - powiedział w programie "Debata Gozdyry" major Arkadiusz Szczęsny. Dodał, że z jego informacji wynika, że nie doszło do żadnej usterki technicznej myśliwca. - Ja osobiście uważam, że to był błąd pilotażowy - dodał.

W programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News poruszono temat katastrofy F-16, w której zginął major Maciej "Slab" Krakowian.

Jeden z ekspertów, major Arkadiusz Szczęsny (były pilot wojskowy) stwierdził, że do tragicznego wypadku doszło prawdopodobnie w wyniku błędu ludzkiego. Zwrócił jednak również uwagę, że pilot mógł być zmęczony.

Katastrofa F-16. "Błąd pilotażowy"

- Jeśli chodzi o wczorajszy wypadek uważam, że trzeba by było zacząć zadawać pytania: kto pozwolił żeby ta próba do pokazu się odbyła? Z tego co wiem piloci F-16 przylecieli z Poznania rano i byli na nogach do samej chwili pokazu - powiedział.

Major dodał, że przez cały dzień panowała wyjątkowo wysoka temperatura, co mogło mieć wpływ na lot i zachowanie pilota. - Ktoś podjął decyzję wieczorem, w zasadzie o zmierzchu, żeby ta próba się odbyła. Nie dość, że zmęczenie, że wysoka temperatura, to jeszcze ta późna pora. Inaczej wygląda powierzchnia ziemi w pełnym słońcu, a inaczej o zmierzchu - wyjaśnił ekspert.

Dodał, że do katastrofy mogło się przyczynić wiele czynników, które wpłynęły na majora Krakowiana i jego decyzyjność za sterami F-16. - Myślę, że kolejność spraw miała zasadniczy wpływ na postępowanie pana majora i na to co zrobił. Z moich informacji z Radomia wynika, że usterki technicznej nie było - powiedział.

- To co się stało, ja osobiście uważam za błąd pilotażowy. Błąd pilotażowy który doprowadził do sytuacji, w której pilot sobie nie poradził i uderzył w ziemię zamiast katapultować się. Nawet w ostatniej chwili, ze względu na to, że istniało zagrożenie jego życia - dodał.

Zgodził się z także tym, że Maciej Krakowian był świetnym pilotem, którego stawiano za wzór i po którym nie spodziewano się błędów. - To był doskonały pilot tylko sytuacja, w której się znalazł, go przerosła. Być może to przemęczenie i cały dzień w wysokiej temperaturze. Liczne spotkania z kolegami, generalicją, politykami, z prasą, z radiem, z telewizją niestety wyczerpują - powiedział.

- To, co rzeczywiście wykonał pan major, budzi pewne obawy co do tego, czy był na tyle wypoczęty, aby wykonać tę wiązankę figur - dodał.

Radom. Katastrofa F-16. Nie żyje pilot

W czwartek około godziny 19:30 na lotnisku w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilotował go doświadczony pilot - major Maciej "Slab" Krakowian.

Do tragicznego wypadku doszło podczas prób zespołu Tiger Demo Team Poland przed Międzynarodowym Pokazem Lotniczym Air Show 2025. Na wielu nagraniach udostępnionych w sieci widać jak maszyna wykonuje pętle i nie wrabia się z wyrównaniem lotu. Po kontakcie z ziemią maszyna stanęła w płomieniach. Pilot się nie katapultował. Zginął na miejscu.

Piotr Antoni Skipa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdził w piątek, że znaleziono czarną skrzynkę. Na miejscu katastrofy trwają oględziny, są przesłuchiwani świadkowie oraz personel lotniska. Prace prowadzi 14 prokuratorów, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej oraz technicy wojskowi.

- W dniu dzisiejszym zostało wszczęte formalnie śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie dotyczące tego zdarzenia. Prowadzone jest ono w kierunku artykułu 73, paragraf 2 i 4, a zatem spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią osoby kierującej samolotem - poinformował prokurator.