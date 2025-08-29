Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wiceszef MON o "kluczowej" roli Polski

Polska stanie się zapleczem dla oddziałów, które będą na Ukrainie, jej zadaniem będzie organizować logistykę i udostępniać lotniska dla samolotów - powiedział po posiedzeniu ministrów obrony w Kopenhadze wiceszef MON Paweł Zalewski. Bez tego, co oferuje Polska, nie będzie żadnych gwarancji bezpieczeństwa - dodał.

Ministrowie obrony państw UE omawiali gwarancje bezpieczeństwa, jakich ich kraje mogą udzielić Ukrainie, by utrzymać zawieszenie broni lub pokój.

ZOBACZ: Polskie wojsko rusza na podbój kosmosu. Wicepremier zapowiada "niezwykły moment"

Zalewski, relacjonując stanowisko Polski, podkreślił, że Polska trzyma się tego, że nie wyśle wojsk na Ukrainę i nie będzie brała udziału w operacji lądowej. - Tego zresztą dzisiaj już nikt nie oczekuje - dodał.

Wiceszef MON zapewnia. "Polska kluczem do realizacji gwarancji bezpieczeństwa"

Natomiast - jak powiedział wiceszef MON - gwarancje przygotowywane w ramach koalicji chętnych zakładają obecność wojsk europejskich w Ukrainie oraz operację chronienia ukraińskiego nieba, co będzie możliwe po zakończeniu walk rosyjsko-ukraińskich.

- Polska w tej operacji będzie odgrywała kluczową rolę, dlatego że będzie tworzyła możliwości dla tworzenia baz, zaplecza dla tych oddziałów, które będą na Ukrainie, oraz będzie organizowała logistykę dla tych oddziałów, jak również udostępniać lotniska dla samolotów, które z Polski będą chroniły ukraińskiego nieba - zaznaczył.

- Bez tego, co oferuje Polska nie będzie żadnych gwarancji bezpieczeństwa, a więc oferta Polski jest absolutnym kluczem do tego, żeby gwarancje bezpieczeństwa mogły zostać zrealizowane - podkreślił Zalewski.