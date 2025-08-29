Mariusz Błaszczak w programie "Gość Wydarzeń"

W piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Grzegorz Kępka porozmawia z wiceszefem Prawa i Sprawiedliwości i byłym szefem MON Mariuszem Błaszczakiem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.

Drugim gościem Grzegorza Kępki będzie Paweł Łatuszka - białoruski opozycjonista, zastępca przewodniczącego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi. 

 

