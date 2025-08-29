Mariusz Błaszczak ocenił, że rząd nie będzie w stanie zrealizować całego budżetu resortu obrony do końca roku, ponieważ korzysta wyłącznie z jego budżetowej części, pomijając środki z dodatkowego funduszu. - Jeżeli tak będzie dalej, to w ciągu trzech, czterech lat MON po prostu zbankrutuje - stwierdził w programie "Gość Wydarzeń".

Po czwartkowej katastrofie myśliwca F-16 w Radomiu były szef MON Mariusz Błaszczak podkreślił w programie "Gość Wydarzeń", że taka tragedia bez wątpienia nie powinna powtórzyć się w przyszłości.

- Sprawę trzeba dokładnie przeanalizować, tym bardziej że rok temu w lipcu 2024 roku zginął również pilot major Bielika - włoskiego szkoleniowego samolotu i również rozbił się na dzień przed pokazami, tylko że miały się odbyć w Gdyni - przypomniał.

"Powinniśmy mieć więcej pilotów". Błaszczak apeluje po wypadku F-16

Zapytany przez prowadzącego Grzegorza Kępkę, czy jego zdaniem wojskowe myśliwce powinny uczestniczyć w pokazach, takich jak Air SHOW odparł, że przede wszystkim Polska powinna mieć więcej pilotów i samolotów.

- Sądzę, że przede wszystkim powinniśmy mieć więcej pilotów i temu służył mój zakup samolotów FA50, które są bardzo podobne do F-16 i F-35, to są koreańskie samoloty. Zależało mi, żebyśmy mieli więcej pilotów. (...) Trzeba dokładnie przeanalizować przyczyny, trzeba zrobić wszystko, żeby taka tragedia nigdy się nie powtórzyła - podkreślał.

Zdaniem polityka przyczyna zarówno tej katastrofy jak i zeszłorocznej, jest inna niż seria wypadków samolotów MiG, do których dochodziło za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- To był problem z MiG-ami, dlatego, że to samoloty sowieckie, rosyjskie więc był olbrzymi problem z brakiem dostępności części zamiennych, stąd też moja aktywność jako minister, żeby pozyskać samoloty zachodnie. (...) Zbyt długo postsowieckie samoloty były na wyposażeniu Wojska Polskiego - wyjaśniał Błaszczak.

Rząd nie wykona budżetu? Błaszczak ostrzega przed bankructwem MON

Gość programu został również zapytany, czy pozytywnie ocenia budżet na rok 2026 przyjęty przez rząd, w którym jak przekazał minister finansów, na obronność zaplanowano "rekordowe" wydatki na poziomie 4,8 proc. PKB. - Niestety nie, dlatego że doświadczenie związane z wykonaniem budżetu MON na rok 2024 wskazuje, że są to tylko ładnie wyglądające liczby - skomentował.

- Proszę zwrócić uwagę, że w 2024 roku budżet MON stanowił 4,2 proc. PKB, a wykonano 3,8 proc., 20 miliardów złotych nie wykonano. Tegoroczny opiewa na 186 miliardów złotych, z tego ponad 70 miliardów złotych są to pieniądze z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych - a jego wykonanie do połowy tego roku to jest tylko 16 proc. Więc budżet nie będzie wykonany - podkreślił wiceszef PiS.

Według polityka budżet nie będzie wykonany, ponieważ "taką politykę przyjął rząd Donalda Tuska". - Kilka tygodni temu przedstawiłem korespondencję między MF a MON, gdzie minister finansów zobowiązywał szefa MON do tego, żeby spłacał zobowiązania wyłącznie z części budżetowej MON. Jeżeli tak będzie dalej, to w ciągu trzech, czterech lat MON po prostu zbankrutuje - ocenił.

Jak podkreślił, to prawda, że kontrakty są rozliczane w perspektywie wieloletniej, ale "trzeba je najpierw nawiązywać". - Ich skala musi być duża, tymczasem obecne kierownictwo MON ogranicza kontrakty. (...) To wynika z braku pieniędzy, problemów budżetowych. Mamy do czynienia z propagandą sukcesu Donalda Tuska, a niestety rzeczywistość jest zła - podkreślił.

