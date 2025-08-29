Chcą odpolitycznienia resortu edukacji. "Akcja uczniowska" wskazała "wymarzoną rzeczywistość"

- Ministerstwo Edukacji powinno być odcięte od świata politycznego. W naszej wymarzonej rzeczywistości ministerstwem zarządza osoba kompetentna, która ma doświadczenie pracy w szkole, a nie osoba z nadania politycznego - mówił w Polsat News Paweł Mrozek założyciel i przewodniczący "Akcji uczniowskiej", ekspert Rzecznika Praw Dziecka.

Choć 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny, zdaniem Pawła Mrozka wiele rzeczy pozostanie "po staremu". Przewodniczący "Akcji uczniowskiej" powiedział, że kontakt z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w tym także z jego szefową Barbarą Nowacką, jest utrudniony.

- Ministerstwo Edukacji powinno być odcięte od świata politycznego. W naszej wymarzonej rzeczywistości ministerstwem zarządza osoba kompetentna, która ma doświadczenie pracy w szkole, a nie osoba z nadania politycznego. (...) Nie ma drugiego takiego ministerstwa jak MEN, które powinno ten dialog z młodymi ludźmi utrzymywać.

WIDEO: Paweł Mrozek w Polsat News