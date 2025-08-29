"Gra o władzę". Brytyjskie media o "konflikcie" Tuska i Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki starł się z premierem Donaldem Tuskiem w kwestii pomocy finansowej dla ukraińskich uchodźców oraz prowadzenia polityki zagranicznej. Spór miał toczyć się również o relacje z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem - zauważył "Financial Times". Zdaniem politolog Moniki Sus, w Polsce odbywa się aktualnie "gra o władzę", która w jej przekonaniu budzi powody do obaw.

W opinii brytyjskiego dziennika jak dotąd "szczytowym momentem" relacji między politykami było pierwsze spotkanie, do którego doszło 14 sierpnia. Premier Donald Tusk podsumował wówczas, że udało im się dojść do porozumienia w jednej sprawie - "mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci" - komentował szef rządu.

Jak relacjonuje "Financial Times", Karol Nawrocki tuż po objęciu prezydentury szybko zawetował ustawy rządowe, w tym tę dotyczącą świadczeń dla uchodźców z Ukrainy. "Rzucił również wyzwanie Tuskowi w kwestii tego, kto powinien kierować polityką zagraniczną i być partnerem do rozmów z Donaldem Trumpem" – pisze "FT".

"Gra o władze". Politolog dostrzega powody do obaw

Prof. Monika Sus z Polskiej Akademii Nauk powiedziała w rozmowie z brytyjskim dziennikiem, że obaj politycy powinni podzielić między sobą pracę, gdzie "Tusk zająłby się europejskimi partnerami, a Nawrocki administracją amerykańską". W opinii politolog, zamiast tego trwa w Polsce "gra o władzę". Obecna sytuacja martwi rozmówczynię, szczególnie jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną, także w odniesieniu do Ukrainy.

Dziennik zwrócił uwagę, że "Nawrocki, 42-letni historyk, a obecnie polityk, wykorzystuje rosnące nastroje antyimigranckie i zmęczenie uchodźcami, aby zaznaczyć swoją obecność wśród prawicowej opozycji w Polsce, w której od dawna dominuje starzejący się lider PiS, Jarosław Kaczyński".

W rozmowie z gazetą prof. Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oceniła, że Karol Nawrocki, będąc politycznym nowicjuszem, ma "ogromne aspiracje - i chce być prezydentem przez dwie kadencje". Według politolog "Tusk ma duży problem, gdyż poparcie dla niego spada, obietnice pozostają niespełnione, a Nawrocki blokuje każdą ustawę".

Weta Karola Nawrockiego. Zagraniczne media o najważniejszym celu

W artykule "FT" czytamy, że "napięcia między Tuskiem a Nawrockim zaostrzają się także w kwestii budżetu na 2026 rok, gdyż rząd walczy o utrzymanie rekordowych wydatków na obronę, nie łamiąc przy tym unijnych zasad fiskalnych". Jednocześnie przytoczono zapowiedź prezydenta dotyczącą zawetowania ustawy, która podwyższyłaby cenę alkoholu oraz podatek cukrowy. Według brytyjskiej gazety jest to przykład "wywierania presji na Tuska, aby dokonał dalszych cięć wydatków lub wykorzystał środki finansowe gdzie indziej".

"Choć Tusk ma większość w parlamencie, a prezydent nie może zawetować budżetu, to Nawrocki mógłby skierować go do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zasiadają sędziowie z PiS" - spekuluje dziennik. Przywołuje on komentarz prof. Kasińskiej-Metryki, która powiedziała, że "celem Nawrockiego jest zniszczenie tego rządu, a niezaakceptowanie budżetu sprawi, że cel ten będzie coraz bardziej realistyczny".