Wakacje dobiegają końca. Już w poniedziałek polscy uczniowie po raz pierwszy od kilku miesięcy usłyszą szkolny dzwonek i będą mogli dzielić się z rówieśnikami swoimi wspomnieniami z wakacji. Z danych rezerwacyjnych Ryaniar wynika, że najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem była Hiszpania. W czołówce znalazły się również dwa inne europejskie kraje.

Dane rezerwacyjnych Ryaniar pokazują, że najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem była Hiszpania. Loty do tego kraju stanowiły 31 proc. wszystkich rezerwacji. Pasażerowie najczęściej wybierali Alicante, Walencję, Barcelonę, Malagę oraz Majorkę.

Drugim najpopularniejszym kierunkiem okazały się Włochy. Bilety lotnicze do tego kraju stanowiły 21 proc. rezerwacji dokonywanych przez Polaków. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się Catania, Bari oraz Alghero.

Zbliża się koniec wakacji. Do jakich krajów podróżowali Polacy?

Podium zamyka Chorwacja, która przyciągnęła uwagę 13 proc. turystów z Polski, korzystających z usług linii lotniczych Ryaniar. Do najpopularniejszych kierunków na obszarze tego państwa należały Zadar, Pula i Dubrownik.

Zainteresowaniem Polaków cieszyły się również inne europejskie kraje. Wśród nich znalazła się Grecja, do której skierowano 12 proc. kursów. Po 5 proc. lotów dla polskich turystów dotyczyło Portugalii oraz Bułgarii. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również Malta (7 proc.) oraz Cypr (4 proc.).

Dane zebrane przez przewoźnika dotyczyły okresu między 26 czerwca a 6 września bieżącego roku.