Finlandia zamierza podnieść górną granicę wieku rezerwistów z 50 do 65 lat. Dzięki zmianom liczba przeszkolonych żołnierzy ma sięgnąć miliona. Minister obrony Antti Hakkanen podkreśla, że Finowie wykazują najwyższą wolę obrony kraju w całej Europie. Nowe przepisy wejdą w życie w 2026 roku.

Górna granica wieku żołnierzy rezerwy stanowiącej o sile fińskiego wojska zostanie podniesiona do 65. roku życia. Oficerowie wyższych stopni mogliby zostać powołani do wojska, dopóki byliby zdolni do służby - wynika z rządowego projektu skierowanego do parlamentu.

ZOBACZ: Żołnierze NATO przy granicy z Rosją. "Siły odstraszające" w kluczowym regionie

To kolejny krok, by wzmocnić bezpieczeństwo Finlandii. Fundamentem fińskiej obrony narodowej jest rozległa rezerwa, a nasza wola obrony kraju jest najwyższa w Europie - powiedział szef resortu obrony Antti Hakkanen.

Obecnie górna granica wieku dla rezerwistów wynosi 50 lat, a dla oficerów i podoficerów to 60 lat.

Finlandia stawia na rozległą rezerwę. Zmiany od przyszłego roku

W liczącej 5,5 mln obywateli Finlandii w rezerwie pozostaje około 870 tys. osób. W okresie wojny siły zbrojne liczą 280 tys. żołnierzy, które uzupełnia się w miarę potrzeby siłami rezerwy. Za sprawą podniesienia górnej granicy wieku liczebność rezerwy wzrośnie o ok. 125 tys. osób, do miliona przeszkolonych żołnierzy, co miałoby zostać osiągnięte w 2031 roku.

ZOBACZ: "Jak polski klub drugoligowy". Zaskoczenie na ćwiczeniach wojskowych

O podniesieniu górnej granicy wieku rezerwistów zaczęto dyskutować w Finlandii w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku oraz procesem przyjęcia Finlandii do NATO (akcesja w 2023 roku).

Finlandia jest jednym z niewielu krajów europejskich, który w latach 90., po zakończeniu zimnej wojny, nie zrezygnował z powszechnego obowiązku służby wojskowej. Jak deklarują najwyższe władze, armia oparta na licznej rezerwie będzie w dalszym ciągu podstawą bezpieczeństwa kraju.

Rząd chce, by ustawa podnosząca wiek rezerwistów zaczęła obowiązywać z początkiem 2026 roku.